Oba trenéři se shodli na tom, že zápas byl rozhodnutý už během prvního poločasu. „Vypracovali jsme si dvoubrankové vedení a naopak Lysou do žádné vyložené šance nepustili. Do druhého poločasu jsme šli s tím, abychom co nejdříve přidali třetí branku a definitivně tak utkání rozhodli. To se nám bohužel povedlo po zlepšeném výkonu soupeře až deset minut před koncem,“ popsal utkání ze svého pohledu hostující Ondřej Murárik.

FOTO: Béčko má první jarní bod, na vstřelený gól ale nadále čeká

Domácí Matěj Brabec vytýkal svým hráčům promarněný první poločas. „Chybělo nám větší nasazení i agresivita, celkově to bylo takové chcíplé. To dokázal kvalitní soupeř využít a v klidu dal dva góly,“ poohlédl se za utkáním trenér lyského Slovanu.

„Ve druhém poločase jsme se trošku zlepšili, ale neměli jsme kvalitu na to, abychom proti takovému soupeři uspěli. Pak dala Dobrovice třetí branku a bylo po zápase. Jsem zklamaný, jak jsme k tomu přistoupili, takovým stylem nemůžeme proti tak silnému týmu uspět. Musíme hrát jako minulý týden ve Velimi, pak máme šanci. Snad si to hráči uvědomí,“ přidal hodnocení Brabec.

Jarní tápání Libiše platí i po Kosmonosech, gólovou normu dorovnal kapitán

Lysá – Dobrovice 0:3 (0:2)

Branky: 18. Volf, 24. Kučera, 79. Tomíček. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

Dobrovice: Kocmich – Prskavec, Vrána, Marek Sedláček, Klain, Novák (59. Korec), Zelinka (89. Zvěřina), Kučera, Kopecký (73. Miškovský), Michal Sedláček (70. Tomíček), Volf.