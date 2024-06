Můžete popsat, jak se zrodil tak překvapivý výsledek? Myslím, že se setkaly dvě věci. Soupeř v prvním poločase hrál přesně to, co potřeboval. Na malém hřišti se soustředili na souboje, roztahoval hru a využíval centry. Mají na určitých postech nadstandardní hráče, takže předvedli svou kvalitu, díky které jsou v top trojce krajského přeboru. Vedli po poločase 4:1. Z naší strany to nebyl výkon jako v předešlých zápasech, kdy jsme po prvním poločase vedli nebo prohrávali o gól. V kabině jsme si řekli, jak bychom to mohli zlepšit. Soupeř začal deset minut zase v tlaku. Pak se hra trošičku vyrovnala. My jsme dali gól na 4:2 a zjistili jsme, že to jde. Soupeř začal být lehce nervózní. S dávkou individuálních výkonů, které jsme celé jaro nemohli najít, jsme pomalinku přidávali. Soupeř byl na kopačce nervóznější a vyvrcholilo to rozhodujícím gólem v 89. minutě a myslím si, že zaslouženě 6:5. Poříčí bylo mužstvo dvou poločasů, stejně jako my. Určitě to není tím, že bychom s klukama do toho vlítli jako uragán, ale prostě jsme začali každý plnit svoje a bojovností a chutí vyhrát jsme zápas dokázali přehoupnout na naší stranu.

Výhra nad silným protivníkem byla pro váš tým poslední šancí udržet se v kontaktu se záchranou, navíc přišla po velkém obratu ve druhém poločase. To všechno nahrálo spekulacím, že všechno neproběhlo fér. Co na ně říkáte?

Je to úsměvné. Že bychom tyto spekulace měli potvrdit zrovna v Poříčí, když se aktuálně postupuje i z druhého místa a oni jsou ve hře o třetí… Myslím si, že to by bylo absolutně neadekvátní a nepřidalo by to fotbalu ani atmosféře v klubu. Stejně by pak šlo uvažovat i o zápase v Kutné Hoře, kam přijela Povltavská B, za mě jeden z nejlepších mančaftů jara, který jsem viděl. Shodli jsme se, že byli dokonce lepší než Milín. Mohou si dovolit sáhnout pro hráče z třetí ligy.

Divoký výsledek ale nejrůznějším konspiracím přímo nahrává…

Výsledek je samozřejmě obrovsky divoký, ale kdo tam byl, viděl to. Byly tam i sporné momenty, které byly posouzeny trochu v náš neprospěch. Kdo chce něco podobného šířit, tak ať se podívá na video a rozhodne se sám, jestli došlo k něčemu nefotbalovému. Myslím, že to není vůbec na místě něco podobného řešit. Vyhrály i další dva týmy kolem nás. Když začneme sbírat body tři kola před koncem, tak to tomu samozřejmě nepřidá. Jsou před námi poslední dvě a je to už opravdu jen o nás. Když budeme všichni bodovat, zůstane pořadí stejné jako před tímto kolem.

Po gólu domácích na 5:3 jste snížili okamžitě po rozehrání, kdy váš hráč prošel do vápna rovnou od středového kruhu. To se na této úrovni často nestává…

Náš útočník prošel přes několik hráčů. Sám se tomu smál a dokonce i někteří z řad Poříčí. Byl to pro nás důležitý kontaktní gól. Byl to v té době takový tenis. Někdy se to holt stane. Ale byl bych nerad, aby nám tohle vítězství kazilo názor, že jsme do toho takzvaně zajeli. To není na místě.

Máte tedy v tomto směru zcela čisté svědomí?

Absolutně.