„Necítím vůči Hradišti zášť, chci je porazit jako každého soupeře. Je to osobní záležitost vůči Jírovi, který mě cíleně zranil, a pod to se klidně podepíšu, ale ten už přestoupil,“ prohlásil Miroslav Hubač, který přispěl dvěma asistencemi a proměněnou penaltou v rozstřelu.

Před necelou stovkou diváků se v nevlídném počasí derby obešlo bez výstřelků. První udeřili hosté, když Sabolovu dělovku z dálky dorazil Radačovský. „První dotek s míčem,“ smál se úspěšný střelec ve 28. minutě. Byla to jedna z mála dotažených akcí, které končily obvykle před šestnáctkou. Rakouského dalekonosný projektil se ještě otřel o tyč. „První poločas byl z naší strany lepší, druhou půlku se dostali do hry domácí a měli více šancí, které i zužitkovali. Bod je asi spravedlivý, důrazné utkání udrželi rozhodčí v mezích,“ zhodnotil Vladimír Janata, který na lavičce Mnichova Hradiště zaskočil za Aleše Kohouta. Trenér MSK musel v sobotu do karantény.

K většině akcí se přimotal pěčický obránce Ondřej Novák. Ještě za bezbrankového stavu jeho hlavičku zázračně chytil Kroupa. V 69. minutě doklepl zblízka Hubačův centr po sprintu z pravého křídle. A když se zanedlouho domácí radovali z obratu – Hubačův trestný kop umístil hlavou k tyči Michal Tůma – stal se Novák naopak smutným hrdinou. Bezradnému Hradišti dvě minuty před koncem pomohl odkopem centrovaného míče přes hlavu do vlastní sítě.

„Je to škoda, Hradiště si v závěru nevytvořilo žádný tlak a takovým haluzákem jim pomůžeme k bodu. Ty moje dvě asistence vypadají zdánlivě pěkně, ale mělo jich být pět. Jednou to ještě proti Kicelukovi z metru zachránil gólman, ale další tři akce jsem pokazil,“ zůstal sebekritický Miroslav Hubač.

Vítěze určil rozstřel. Před týdnem s Rejšicemi hradišťský Sabol rozhodl, teď proti skvělému Dufkovi v rozhodující sérii selhal stejně jako dva spoluhráči před ním. A tak ačkoliv i Kroupa jednu penaltu chytil a pěčický kapitán Král přestřelil, rozhodl na 3:2 kdo jiný než Ondřej Novák.

Pěčice – Mnichovo Hradiště 3:2 pk (0:1, 69. a rozhodující pk Novák, 76. M. Tůma – 28. Radačovský, 88. vlastní Novák). Rozhodčí: Beneš. Pěčice: Dufek – Heřmanský, M. Tůma, Novák, Kohout – Hubač, Mulač, Král, Kriška (74. J. Tůma) – Kiceluk (78. Beran), Sítař (87. Makovec). Mnichovo Hradiště: Kroupa – Svoboda, Zajíček, Pokorný, Prokorát – Rakouský (71. Nohýnek), Mihalík – Benek (75. Charvát), Sabol, Vegricht – Radačovský.

KAREL JEDLIČKA