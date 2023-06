/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Pěčic šli do přímého souboje o třetí místo po debaklu 0:5 v nedalekých Rejšicích, naopak hosté z Chotětova před týdnem doma 5:0 vyhráli. Ve vzájemném souboji však tahali fialoví za kratší konec.

I. B třída, 26. kolo: Sokol Pěčice - Sokol Chotětov (3:0), 27. 5. 2023 | Foto: Miloš Moc

Neplatilo to jen v úplném začátku. Hned v 5. minutě nepropálil Dufka zblízka chotětovský kanonýr Koníček. Hosté kopali za čtvrt hodiny pět rohů, ale jejich ofenzíva vyšuměla a od čtvrtiny zápasu patřilo domácí hřiště sokolům. Ulman podržel hosty vyškrábnutými střelami Skučka a Berana, které mířily pod břevno.

Pět minut po přestávce vyslal Václav Novák bratra Ondřeje do samostatného nájezdu, který ale zakončil také jen do Ulmana. Vzápětí naopak přežili domácí ojedinělou šanci chotětovského Vágnera, který po Dudově přetaženém centru sám těsně minul. „Tahle gólová šance rozhodla, od té doby jsme šli výkonnostně dolů a nestíhali jsme,“ uvědomoval si hostující trenér Petr Buryán.

V 69. minutě se vysunul dopředu osmnáctiletý stoper Vodháněl a zařídil vítězný gól. Sražený centr Václava Nováka poslal z velkého vápna prudce k tyči – 1:0. „David si počínal velice schopně, dostal se k míči a prásknul do toho. Brankáři to trochu skočilo a nedosáhl na míč,“ těšilo pěčického trenéra Jiřího Kříže.

Ulman vyběhl proti Šťastnému a rozštěpem na čáře vykryl Hellmissovu dorážku do poloodkryté brány, pak vyškrábl i Skučkovu technickou střelu. Právě špílmachr Michal Skuček se ale hned minutu nato blýskl parádou z vrcholu velkého vápna, která i s přispěním teče zapadla do vzdálenější šibenice.

Radost z druhého gólu vzápětí pohasla při smolném zranění Jáchyma Tůmy, který si prakticky okamžitě po nástupu na hřiště zlomil po nešťastném dopadu klíční kost. Pěčice po zmařené tutovce jeho náhradníka Valenty zpečetily vítězství v nastavení, kdy Hellmissovu kolmici do nájezdu využil Michal Šťastný.

„Vítězství jsme si zasloužili, měli jsme více šancí, soupeř byl nebezpečný hlavně ze standardek. Na podzim jsme v Chotětově propadli, o to víc šli chlapi po vítězství a ty góly nakonec přišly, i když jsme stoprocentní šance už předtím nevyužili, ale to je fotbal,“ zhodnotil zápas pěčický trenér Jiří Kříž.

„V šatně jsem klukům o přestávce říkal, že to bude o jednom gólu, a to se potvrdilo. Inkasovali jsme, museli jsme to otevřít a dostali jsme další dva,“ smutnil Petr Buryán. „Celé jaro nás bičují zranění. Minule nám chybělo sedm hráčů, dnes čtyři ze základu. Doplňujeme to hráči z béčka a na hřišti je to znát,“ dodal kouč Chotětova, který přenechal vítězům třetí místo.

„Chceme skončit co nejvýš, aby měli kluci impuls do další sezóny, kdy se možná bude rušit B třída. Potřebujeme zkvalitnit kádr a přivést dva tři nové hráče, abychom to pořád takhle neplácali a nemusel jsem se převlékat do dresu pořád já,“ pousmál se zanedlouho padesátiletý trenér Buryán.

„Umístění je úžasné, kdo čekal, že budou Pěčice na bedně?,“ položil řečnickou otázku jeho protějšek Kříž. Sokolové strávili pět let v A třídě, po sestupu se ale vypořádali s odchody klíčových opor Hubače s Králem do divizní Dobrovice a s omlazeným kádrem se pyšní 61 nastřílenými góly, což je nejlepší počin po béčku Kosmonos.

Pěčice – Chotětov 3:0 (0:0)

Branky: 69. Vodháněl, 78. Skuček, 90.+1 Šťastný. Rozhodčí: Kubečka. ŽK: 1:1. Diváků: 69. Střely na bránu: 8:2. Rohy: 11:8.

Pěčice: D. Dufek – Heřmanský (46. Rychetský), Vodháněl, O. Novák, Kohout – Beran (90. Moc), Mulač, Skuček, V. Novák (79. Tůma, 82. M. Valenta) – Hellmiss, Šťastný.

Chotětov: Ulman – Honzátko, Kořínek (82. Krejčík), Plac, Rusiňák (89. Kern) – Vágner, Nežerka, Vtelenský, Duda – Souček (70. Vyhlas), Koníček.