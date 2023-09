/FOTOGALERIE/ Nulový Bakov, stoprocentní Chotětov. To platilo před vzájemným soubojem a platí i po něm, bakovské naděje zhasly hned po přestávce a oba okresní soupeři zaujímají opačné póly tabulky 1. B třídy.

I. B třída, 6. kolo (4. hrané): SK Bakov n. J. - Sokol Chotětov (2:4), 9. 9. 2023 | Foto: Aneta Růžičková

Bakovští přitom odehráli velmi dobrý poločas a měli více šancí. V 5. minutě střílel Vaněk po Hozákově přihrávce placírkou těsně vedle, v osmé hlavičkoval zblízka kousek nad břevno Vitmajer. Na druhé straně zakončil rychlou souhru pod břevno Koníček, ale Kroupa jednou rukou vytěsnil.

Skóre se měnilo ve 21. minutě, když dostal Hozákův dlouhý křížný pas ideálně do běhu Matěj Vaněk a z nájezdu po zemi prostřelil Ulmana. „Bakov neměl co ztratit, šel do toho naplno. Zpočátku byl lepší, měl tři gólovky,“ přitakal jeden z trenérů Chotětova, hrající Petr Buryán. Spolu s kolegou Linkem poslali na hřiště po půlhodině hry Součka, jehož centr srazila ve 35. minutě bakovská obrana jen před Václava Nováka, který bombou do šibenice vyrovnal. Vzápětí podržel Chotětov Ulman, když hrudí vytěsnil od přední tyče Maryškův krátký roh.

Z šaten se však vrátilo úplně jiné mužstvo ve fialových dresech. Hned po výkopu dostali hosté Bakov pod tlak, z něhož pramenila Ajchlerova nepřesná rozehrávka, narážečka Koníčka s Václavem Novákem a jeho obstřel domácího brankáře – 1:2. Druhý z ex-pěčických bratrů Ondřej Novák se o dvě minuty později mezi střelce nezapsal, Kroupa jeho pokus vytahoval zpod břevna na roh. Hosty to dlouho nemrzelo, Součkovu přihrávku pod sebe umístil s pomocí teče přes padajícího Kroupu Tomáš Koníček. Ten měl v 54. na kopačce pojistku, když k němu propadl dlouhý míč, tentokrát byl ale vítězem jejich souboje tváří v tvář domácí gólman.

„Abychom rozehrávali z půlky hřiště a prakticky nahráli soupeři na gól, načež to za pár minut provedeme znovu, to je hrubá chyba, které se prostě nesmějí stávat, to nás strašně sráží,“ uvědomuje si bakovský trenér Jaroslav Kamenický.

Bakov ožil za osm minut (v zápise o utkání je chybně uvedena 52.), když dostal Vaněk do běhu naprosto stejný míč z levé strany od Vitmajera a z nájezdu opět nezaváhal – 2:3. Další šance si však poslední celek tabulky nevytvořil, naopak Václav Novák z trestného kopu zazvonil o tyč. V závěru se poslal na hřiště i 49letý trenér Buryán (zápis obsahuje u jeho jména úsměvný ročník narození 2014) a právě po jeho rohu uzavřel skóre z otočky k tyči Martin Honzátko.

„Klukům děkuji za bojovnost, jeli jsme sem splácaní, chyběli nám čtyři zranění, béčko hrálo ve stejný čas a ještě se při rozcvičce zranil obránce Plac,“ řekl chotětovský trenér Petr Buryán. Jeho svěřenci se bez ztráty bodů vyhřívají na čele. „Jaro jsme dohrávali s pár lidmi, konkurenci jsme v přestupním termínu zesílili o čtyři kvalitní hráče pro A mužstvo a chceme se na čele udržet co nejdéle,“ plánuje Buryán.

Bakovu naopak ujíždí vlak stejně jako loni, kdy dohonil záchranu po jarním vzepětí až pět minut po dvanácté. Letos však kvůli redukci B tříd bude sestupovat nejspíš pět celků z každé skupiny. „Síla v mužstvu je, ale srážejí nás hrubé individuální chyby. Musíme to zase nastartovat. Klukům říkám, že to půjde, ale každý musí plnit taktické pokyny,“ uzavřel Jaroslav Kamenický.

SK Bakov n. J. – Sokol Chotětov 2:4 (1:1)

Branky: 21. a 62. Vaněk – 35. a 46. V. Novák, 51. Koníček, 84. Honzátko. Rozhodčí: Prosr. ŽK: 1:2. Diváků: 137. Střely na bránu: 4:8. Rohy: 3:7.

Bakov: Kroupa – Resl, Ajchler, Brož (46. Málek), Mareš – Hozák (55. Juhaňák), Maryška, Janeček (55. Formáček), Vitmajer (77. Kurc) – Vaněk, Matouš (66. Velechovský).

Chotětov: Ulman – Honzátko, Jäger, Duda, O. Novák – Vágner, Vtelenský, Nežerka (31. Souček), V. Novák – Koníček (89. Kern), Friedrich (80. Buryán).