Pouhá tři kola stačila, aby v B skupině fotbalové I. B třídy zůstal jediný celek bez bodové újmy. Jsou jím Byšice, které jeden ze svých nejlepších rozjezdů do sezony za poslední dobu korunovaly i v domácím utkání proti béčku Velvar. O první porážku nováčka ze sousedního Kladenska se postaral stejný hráč, který týden předtím dvakrát zarmoutil Libčice. Tentokrát stihl Josef Gabčo mladší i za pomoci penalty dokonce hattrick.

Popáté v sezoně a zatím v každém utkání, do kterého po přestupu zasáhl, se trefil i kralupský Stanislav Mařík. V povltavském derby proti Lužci otevíral skóre po více než hodině hry. Hosté v té době hráli už pořádně dlouho o deseti. Pro Jana Kučabu skončil zápas po necelé čtvrthodině poté, co doslova zatáhl za záchranou brzdu proti Matějčkovi, který by šel jinak sám na bránu. Kralupští svou druhou podzimní výhru (první domácí) ještě navýšili a stíhají Byšice.

Kanonýra na čele pořadí mají i Líbeznice, jako tým ale poprvé po postupu z okresu přibrzdily. Ve svém domácím prostředí k tomu byly donuceny sousedy z Hovorčovic. Další trefa Jana Pospíšila porážku pouze nepatrně tlumila. Na utkání si našlo cestu 250 diváků (podle oficiálního zápisu), o největší návštěvu kola ale nešlo. Ta dorazila v počtu 300 na duel mezi Holubicemi a Libčicemi. Také v tomto případě odcházeli spokojení pouze stoupenci hostujícího tábora.

Domácí prostředí nepomohla ani dalším týmům. V derby Boleslavska mezi Bakovem a Kosmonosy B padlo na každé straně po jedné červené kartě. Gólově se do zápisu zvěčnili pouze hosté.

V Borku se šlo na krajskou soutěž poprvé po letech a diváci se po rekonstrukci budovy kabin mohli těšit i z nového zastřešeného prostoru. Samotný zápas jim ale radost neudělal. Nováček zaznamenal i doma vysokou porážku bez střeleckého úspěchu, proti Chotětovu si o ni řekl především špatnými vstupy do obou poločasů, v nichž pokaždé brzy inkasoval.

První povzbuzení v sezoně se naopak dočkaly Radonice, ve Staré Boleslavi to dokonce nedlouho před koncem vypadalo dokonce na tříbodový export. Domácí ale stihli srovnat.

Byšice – Velvary B 3:1 (2:0)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Zápas celkem pohodový ze začátku, mohli jsme dát dost branek, které časem nakonec přišly (poločas 2:0). Soupeř se nevzdal a i po gólu na 3:0 se snažil hrát. Nakonec se hostům povedlo snížit těsně před koncem. Pepa Gabčo se chytil. Sice jsme kvůli němu museli změnit herní styl, ale pokud to bude takhle vycházet, tak jedině dobře.“

Bakov n. J. - Kosmonosy B 0:2 (0:1)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „Opět jsme neobstáli v obranné fázi, ale tentokrát to bylo i bez pohybu. Zápas ovlivnil vysoký počet našich zraněných hráčů. Hostující mladý tým byl prostě nad naše síly.“

Martin Michalec, trenér Kosmonos: „Byl to náročný zápas, odmakali jsme to a konečně to vypadalo dobře i pohybově. Dnes musím být spokojen. Mohli jsme dát víc gólů, bohužel jsme v šancích trefovali gólmana.“

Kralupy – Lužec 3:0 (0:0)

Luboš Černý, předseda Kralup: „Po celé utkání jsme byli jasně lepším týmem. Soupeř přijel s defenzivní taktikou, kterou ještě umocnilo vyloučení ve 12. minutě. Vypracovali jsme si spoustu šancí, které jsme neproměnili, a poločas skončil bez branek. O půli jsme si řekli, že musíme být trpěliví a góly se nakonec dostavily. Soupeř to měl těžké, když hrál prakticky celý zápas o deseti a nevytvořil si jedinou brankovou příležitost. Zápas jsme zvládli dobře, jen musíme zapracovat na finální fázi – zakončení a proměňování šancí. Utkání bylo bez jediného konfliktu.“

St. Boleslav – Radonice 1:1 (0:1)

Miroslav Sunkovský, trenér Boleslavi: „I bez několika hráčů a na lavici pouze se dvěma náhradníky včetně mě jsme si v prvním poločase vytvořili minimálně čtyři šance, které jsme neproměnili. Radonice nás potrestaly na konci poločasu brankou po naší chybě. Druhý poločas jsme hráli do plných a stihli alespoň vyrovnat. V nastavení jsme mohli i rozhodnout, ale utkání nakonec skončilo zaslouženou remízou.“

Jan Janík, trenér Radonic: „Odehráli jsme dosud nejtěžší utkání v soutěži, paradoxně máme první bod a mít trochu štěstí, brali jsme všechny tři. Každopádně remíza spravedlivá, hrál se oboustranně živý a pro diváka určitě zajímavý fotbal. Pro nás cenný bod. Bolka disponuje vynikajícím kádrem a moc týmů tady bodovat nebude.“

V. Borek – Chotětov 0:4 (0:1)

Zbyněk Štrupl, trenér Borku: „Prohra zasloužená. Děláme strašné chyby. Co stačilo na okres, to na B-třídu nestačí. Pořad se to opakuje, něco si řekneme, ve dvacáté vteřině prohráváme a celé se to zhroutí.“

Jaroslav Souček, předseda Chotětova: „Po dvou remízových zápasech jsme nastupovali s cílem konečně zvítězit, což potvrdil hned v úvodu zápasu vedoucím gólem Tomáš Koníček. Náš tým byl i nadále aktivnější, nicméně do poločasu už nedokázal skórovat. Také ve druhé části tahali domácí za kratší konec, a když z přímého kopu zvyšoval Patrik Kern, bylo patrné, že si náš tým vítězství vzít nenechá. Do konce přidal ještě třetí gól Miroslav Vávra po centru za domácí obranu a čtvrtý v poslední minutě opět Tomáš Koníček po hezké přihrávce střídajícího Petra Buryána (48letý matador a jeden z dvojice trenérů týmu).“

Líbeznice - Hovorčovice 1:4 (0:2)

Ladislav Kurucz, trenér Líbeznic: „Hrubě nám nevyšel začátek a brzy jsme prohrávali 0:2. Poté jsme se mohli vrátit do hry, ale neproměnili jsme penaltu ani samostatný nájezd a vzápětí soupeř zvýšil. Druhou půli hosté hráli to, co potřebovali, a přidali i čtvrtou branku. My už jsme jen korigovali. Bohužel se opět potvrdilo, že na tohoto soupeře se nám dlouhodobě nedaří. Nicméně zbraně neskládáme, poučíme se z chyb a jedeme dál.“

5. kolo (3. hrané): Byšice – Velvary B 3:1 (31., 36. a 77. z pen. Gabčo – 87. Bretšnajdr), Bakov n. J. – Kosmonosy B 0:2 (18. Fišer, 86. Gracl), Kralupy – Lužec 3:0 (62. Mařík, 70. Hemr, 88. Novák), St. Boleslav – Radonice 1:1 (84. Bláha – 41. Pekárek), V. Borek – Chotětov 0:4 (1. a 90. Koníček, 48. Kern, 80. Vávra), Holubice – Libčice 1:3 (87. Ježek – 24. Hrdina, 34. Paluka, 66. Wrobel), Líbeznice – Hovorčovice 1:4 (77. z pen. Pospíšil – 11. a 43. Pouzar, 15. Černý, 62. Kaličiak)