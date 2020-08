Hráči Rejšic se začali ke společným tréninkům scházet v červenci. „První přípravný zápas jsme odehráli proti Dobrovicím. Je to silný soupeř, který hraje o soutěž výš. Mají lepší a širší kádr, takže jsme ten zápas prohráli 2:7. Výkon byl na naše podmínky docela slušný. Nějaké šance jsme si vypracovali, navíc jsme neproměnili pokutový kop. S výkonem směrem dopředu jsme byli spokojení. Inkasovali jsme hodně branek, takže musíme posílit zadní řady,“ vrátil se k prvnímu utkání Páník.

Hráčský kádr Rejšic prošel několika změnami, ale trenér Páník nechtěl být konkrétnější. „Řešíme příchody hráčů, kádr je hodně otevřený, někteří hráči odešli nebo chtějí odejít, jiní jsou na přípravách v jiných klubech. Možné posily bych nechtěl specifikovat. Jednání jsou interní mezi kluby a hráči. Někteří hráči možná ani neví, že se o nich jedná. Bylo by to nekorektní vůči nim,“ sdělil Páník a uvedl, že klub pustil Libora Kučeru na přípravu do Dobrovic.

Podle slov Páníka se klub dlouhodobě nebrání postupu do vyšší soutěže. „Tento cíl mi byl prezentován představiteli klubu, když jsem přicházel. Sdělili mi, že by chtěli v horizontu několika let se vrátit o soutěž výš.“ K tomu, aby Rejšice mohly postoupit, potřebují silný tým. „Příští sezóna by pro nás měla být řekněme stabilizační. Ustálili bychom kádr, chtěli bychom hrát v horní polovině tabulky, abychom neměli starosti se záchranou. Postupně kádr doplňovat a na tu další sezónu mít silnější tým a pokusit se postoupit. Letos chceme kádr budovat a mít tu hráče, kteří by jednou byli schopni ten klub posunout o soutěž výš,“ řekl Páník.

Podle trenéra Rejšic bude klíčové, aby se jeho týmu vydařil začátek. „Soutěž je velká neznámá, nikdo neví, v jakém stavu budou týmy, které pár měsíců netrénovali, hodně hráčů se protočilo. Může se stát, že budeme hrát v první pětce, ale také se nám nemusí povést začátek a můžeme se trápit,“ přemítá nad možnými scénáři.