Dvoudenní déšť přinutil odložit spoustu zápasů, Spartak Průhonice si však narychlo domluvil umělou trávu na pražském Újezdě. Než se Hradiště na neutrální půdě rozkoukalo, byl zápas rozhodnutý. „Strašlivý začátek. Dvakrát inkasujeme a celá příprava k zápasu je postavená na hlavu,“ zlobil se hostující asistent Vladimír Janata.

Všechny góly padly z malého vápna. Ve 4. minutě přizvedl centr hlavou do sítě Mezei, vzápětí propadl trestňák ze strany před Jemelíka, který ze tří kroků doklepl. „Naši hráči byli všude pozdě, domácí hráli efektivně a překombinovali nás. Měli jsme problémy po stranách, nepokryli jsme centry pod sebe,“ konstatoval Vladimír Janata.

V 17. minutě si Dombi naběhl na kolmici, kličkou se zbavil brankáře a zasunul do prázdné. Na druhé straně pálil do gólmana v největší šanci hostů Benek a z protiútoku to bylo ze čtvrté přímé střely 4:0. Burešův únik po levém křídle zužitkoval zase zblízka Douda.

„Ve druhé půli se hra vyrovnala, nevím, jestli Průhonice polevily nebo jsme se my zlepšili, ale v okamžiku, kdy jsme se ještě chtěli pokusit o zázrak, přišly dvě hrubé chyby a debakl,“ shrnul průběh popřestávkového dění Janata.

Benek uvolnil v 64. minutě do strany Martina Sabola, který procedil čestný gól Hradiště jesličkami. Kroupa ještě vychytal po trestném kopu Doudu, ale v závěru zase potěšil diváctvo, o pět hlav početnější, než bylo fotbalistů na hřišti, hezkým dloubáčkem na 5:1 Hochman. Doslova hned po výkopu potrestal další hrubku Bureš – obešel bezmocného Kroupu a v sousedství tenisového areálu stanovil přiléhavý výsledek.

„S umělou trávou jsme nepočítali, ale ani soupeř tady běžně nehraje, v tom nebyla příčina porážky,“ nevymlouval se Vladimír Janata. Mnichovo Hradiště jako jediné v 1.A třídě marně vyhlíží tříbodové vítězství. „Nálada není růžová, ale pokusíme se to zlomit hned příště doma,“ vyzývá asistent trenéra Kohouta.

Průhonice – Mnichovo Hradiště 6:1 (4:0, 4. Mezei, 6. Jelemík, 17. Dombi, 25. Douda, 85. Hochman, 86. Bureš – 64. Sabol). Mnichovo Hradiště: Kroupa – Svoboda, Charvát, Zajíček, Prokorát – Rakouský (59. Mihalík), Benek, Najman (72. Lakatoš), Sabol, Vegricht (62. Nohýnek) – Radačovský (77. Šosvald).

KAREL JEDLIČKA