„Přistoupili jsme k tomu špatně. V Libčicích asi zase budu muset postavit sebe,“ vyjádřil se bakovský trenér Jaroslav Kamenický, který dříve válel v lize za Boleslav či Bohemians.

„Byl to náročný zápas, odmakali jsme to a konečně to vypadalo dobře i pohybově. Dnes musím být spokojen,“ řekl trenér vítězů Martin Michalec. „Mohli jsme dát víc gólů, bohužel jsme v šancích trefovali gólmana,“ narážel na příval šancí, které ztroskotávaly na spolehlivém Majzlanovi. Už ve 3. minutě neproměnil nájezd Skramuský, po jehož přízemním centru zase napálil gólmana ze dvou kroků Fišer.

Stejná dvojice složila reparát v podobě vítězného gólu v 18. minutě. Přihrávku do běhu zužitkoval Fišer obstřelem k zadní tyči – 0:1.

„Řekli jsme si, že budeme hrát po zemi a přitom jsme jen nakopávali. Každý si zpracovává balon na prsou a pak se diví, že má málo času něco s ním udělat. Hlavně ale chybí pohyb více hráčů, vždycky se do akce zapojí jen přihrávající a ten, co nabíhá,“ analyzoval výkon domácích Jaroslav Kamenický. Ten musel brzy odepsat Resla, klíčového střelce Vaňka a do druhé půle nenastoupil ani kapitán Frelich.

„Radek si řekl o střídání, bylo mu špatně. Majzlan chytal s oteklým loktem. Jsem rád, že to v 41 letech zvládnul s přehledem a mladý Vojta Klíma, který chytá i za béčko a za dorost, si mohl odpočinout,“ dodal Kamenický. Brankář Bakova, který kvůli pracovním povinnostem v Německu nebude vždy k dispozici, vychytal přes pauzou s potížemi dvě Královy dělovky a po ní třetí, při níž mu míč vypadl z náruče na roh a zdálo se, že bude muset také střídat.

To už byl Bakov v oslabení, Kvapil totiž hned zkraje druhé půle stáhl za dres nezastavitelného Fišera. Kosmonoský útočník mohl přidat další gól v 78. minutě, kdy mu prostrčil do šance Strouhal, ale Majzlan zůstal stát a použil magnetické rukavice. Hned nato skončila v bojovném utkání sousedních městeček přesilovka hostů. Kopal v přerušené hře napadl Petra Vitmajera a rozhodčí ho vykázal pod sprchy.

„Červená karta nesmyslná. Chápu, že šel bránit spoluhráče, bylo to vyhecované derby a karet byly mraky, ale hráč musí udržet nervy na uzdě,“ řekl mladý kouč kosmonoské rezervy Michalec.

V 85. minutě pečetil skóre zblízka po dalším průniku Skramuského po levém křídle střídající Gracl. Až za stavu 0:2 měl neškodný Bakov jedinou šanci. Náhradník Mareš propálil brankáře Januru, ale ztlumenou střelu vykopli jeho spoluhráči před brankovou čarou.

Bakov – Kosmonosy B 0:2 (0:1)

Branky: 18. Fišer, 85. Gracl. Rozhodčí: Šnýdr. ŽK: 6:3. ČK: 53. Kvapil – 79. Kopal. Diváků: 120. Střely na bránu: 2:11. Rohy: 3:2.

Bakov: Majzlan – Hůlka, Kvapil, Hájek, Resl (6. Bartoň) – T. Vitmajer, Frelich (46. Prokůpek), Maňas, P. Vitmajer – Vaněk (44. Somr), Boško (84. Mareš).

Kosmonosy B: Janura – Kopal, Salač, Zeman, Skramuský – Strouhal (81. Skalický), Maryška (74. Novák), Kraus, Král (74. Gracl) – Mašek, Fišer (90. Lazarčuk).

KAREL JEDLIČKA