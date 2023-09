Dolní Bousov – Bohemia Poděbrady 4:1 (1:1)

Luděk Holub, trenér Bousova: Bohemka má kvalitní mužstvo, chvíli nám trvalo, než jsme je udolali. Neměli jsme územní převahu, jakou bych si představoval. Nepřehrávali jsme soupeře kombinačně, hra se držela ve středním prostoru, odkud hrozily brejky a náběhy z druhé vlny. Do šancí jsme se dostávali, bylo to o tom, kdy nám to spadne. Měli jsme dnes úzký kádr, Petr Ježek a Mirek Horák jsou zranění, Aleš Pavliš na dovolené a Ondra Zahustel měl povinnosti u boleslavského dorostu, takže nám museli v závěru vypomoct i kluci z béčka.

Ondřej Hněvsa, kapitán Bohemie: Měli jsme dobrý vstup do utkání, velmi brzy jsme vedli. Pak jsme přežili několik šancí soupeře, podržel nás brankář Tůma a několikrát míč zamířil těsně vedle tyče. Vyrovnávací gól jsme bohužel dostali po rohovém kopu, kdy Keszeg na první tyči hlavičkoval přesně na zadní. V závěru poločasu jsme mohli odskočit zase my, ale samostatný nájezd jsme neproměnili. Obecně se v prvním poločase hrál vyrovnaný fotbal s více šancemi domácích. Druhou půli už jsme tak dobře nehráli, soupeř už byl lepší. My měli největší možnost z přímého kopu z hranice vápna, bohužel jsme mířili jen do zdi. Klíčový moment byl vítězný gól domácího Bělíka krásnou střelou pod břevno. Poté už si domácí výsledek zkušeně pohlídali a vedení ještě navýšili. Porazil nás kvalitní, fotbalový a zkušený soupeř. Je nám líto našeho brankáře Honzy Tůmy, který odchytal výborné utkání, přesto dostal čtyři góly.

Bousov musel znovu otáčet, úleva přišla až po hodině