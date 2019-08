Mělnicko má v I. B třídě nejméně početné zastoupení za poslední desetiletí. K osiřelému triu Lužec, Vysoká a Byšice přibyl po dalším restartu v okresních soutěžích kralupský FK 1901. Mužstvo navazující na třetiligovou tradici jednoho z nejstarších klubů v kraji má co nabídnout.

K tomu, že i jako nováček bez větších zádrhelů prosvištěl přeborem, přispěli i hráči známí z profesionálních působení. Z tria Pavel Mráz – Luděk Zelenka – Tomáš Hunal se chystá být postrachem obran v kraji hlavně první z nich. Mráz má za sebou zahraniční angažmá v Rakousku, na Maltě či v Holandsku a také v padesáti střílí góly jako na běžícím páse. V Kralupech jich za poslední dvě sezony zaznamenal přes sedmdesát. Hunal se v létě coby asistent v druholigovém Prostějově vrhnul na trenérskou dráhu. K dispozici v podzimní části nebude ani televizní expert Zelenka, který je čerstvě po operaci.

V Lužci po odchodu Pavla Dohnala (FC Mělník) řešili pozici trenéra a vytasili se s osobností, která není fotbalovým příznivcům zvláště těm ze „sešívaného“ tábora rozhodně neznámá. Tým od Vltavy převzal Martin Krob, který ještě v loňském roce působil v roli generálního ředitele Slavie Praha. S sebou si převedl hned několik mladých hráčů, které před časem vedl v dorostu mělnického FC. Lužec tak zároveň vyřešil i potřebné omlazení kádru.

Asi ještě mnohem výraznější personální obměnou procházejí Byšice. Po zimním odchodu přespolních hráčů se nenaplnily černé scénáře o nepřihlášení krajské soutěže.

„Měli bychom mít asi čtrnáct nových lidí, včetně jednoho super hráče. Vše je ale teprve v běhu,“ navnadila na první mistrák jedna z dosavadních stálic sestavy brankář Daniel Hnízdil.

Mladoboleslavsko bude mít v I. B třídě letos pouhé tři zástupce. Nováčkem bude rezerva Kosmonos. Boleslavský okres vůbec vysílá do nejnižší krajské soutěže v posledních letech B týmy celků z vyšších soutěží. Poslední anabáze mnichovohradišťského a benáteckého béčka však dopadla neslavně, a sice odhlášením se ze soutěže v její polovině. Dobrovická rezerva pak ukončila činnost po loňské sezoně s ohledem na přesun áčka z ČFL do krajského přeboru. Společně s loňským nováčkem z Chotětova pak bude třetím do party tradiční účastník Bakov. A právě ten by mohl patřit k černým koním soutěže. Bakov totiž hlásí řadu letních posil – ze zrušeného dobrovického béčka přišli Hůlka s Bartoněm, z Rejšic zkušený harcovník a hecíř Marek Maňas a z Rychnovska se vrací do domovského okresu ex-jablonecký David Boško.