Hosté měli přitom výborný nástup. Jediný host z divizního áčka Vojtěch Šulc připravil první šanci Hlaváčkovi, který zakončoval zblízka skluzem do brankáře. Také Šulcovo přímé zakončení vyhmátl Čihák skvěle jednou rukou. Exceloval i Zdeněk Janura v bráně hostů, který vychytal po skrumáži Krulicha a ve 33. minutě zcela volného Prágera. Vypadalo to na zápas brankářů, ale vše bylo jinak. Za dvě minuty se opožděný domácí brankostroj rozjel a už ho nikdo nezastavil.

Šejvl ze strany obhodil Januru a Václav Práger doklepl skluzem do prázdné. Pak po nedůrazném odkopu hostů pálil pod břevno Jan Vodák a tentýž hráč do šatny šikovně tečoval Krulichův signál z trestného kopu do sítě – 3:0. „Začátek zápasu byl na obě strany, ale poslední desetiminutovka poločasu nám vyšla a bylo rozhodnuto,“ konstatoval domácí kouč Miroslav Sunkovský.

„Pětatřicet minut jsme hráli dobrý fotbal, měli jsme větší šance než Stará Boleslav. Bohužel se nám opakují stále stejné triviální chyby v obranné fázi, už si s tím nevíme rady,“ mrzelo trenéra hostů Martina Gregoroviče.

Dvougólové vedení k senzaci nestačilo, Horkám ale dává naději do dalších kol

Případné kosmonoské plány na obrat zmrazil dvě minuty po přestávce Petr Bláha přesnou hlavičkou o břevno. Za hosty snižoval z přísné penalty za Prágerovu ruku jejich kapitán Patrik Kraus, ale pak během dvou minut navýšili debakl krásným lobem z úhlu opět Jan Vodák a z malého vápna po trestném kopu Jakub Novák. Vodákův přetažený pas pak uklidil halfvolejem Daniel Krulich, takže modročerní stihli všech sedm branek vměstnat do rozmezí 40 minut. Hosté nesložili zbraně a měli tři velké příležitosti, z nichž se trefil pouze krásně plavající střelou pod břevno z dálky jeden z pouhých dvou náhradníků Matyáš Novák.

„Bylo nás málo, A mužtvo se připravovalo na nedělní zápas a ve stejný čas hrál dorost, máme i zraněné. Mrzí mě výše porážky, protože jsme tu zase tak špatný fotbal nepředvedli,“ řekl kouč čtvrtých Kosmonos B Gregorovič.

Vítězové i s 90 góly v 19 kolech stále jen nahánějí lídra skupiny. „Kralupy sice mají čtyři body náskok, což by jim stačilo, i kdyby u nás prohrály, ale čekáme na jejich zaváhání a chceme je pořád dostávat pod tlak,“ prohlásil Miroslav Sunkovský.

Stará Boleslav – Kosmonosy B 7:2 (3:0)

Branky: 40., 45. a 65. Vodák, 35. Práger, 47. Bláha, 67. J. Novák, 75. Krulich – 56. z PK Kraus, 85. M. Novák. Rozhodčí: Sandev. Bez karet. Diváků: 113. Střely na bránu: 11:5. Rohy: 5:5.

Stará Boleslav: Čihák – Štěpánek (78. Bušínský), J. Novák, Cruz, Voženílek (68. Matějovský) – Šejvl, Moravský, Krulich, Práger – Bláha (78. Plotnárek), Vodák (72. Zrubek).

Kosmonosy B: Janura – Málek, Zeman, Král, Skramuský – Šulc, Strouhal, Kraus, Motyčka (70. M. Novák) – Jerchov (79. Mašek), Hlaváček.