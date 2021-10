Na Pšovce pro ně utkání začalo gólem inkasovaným hned v první minutě. Ve zbylém čase Mělničtí, kteří doma zatím neztrácejí, přidali ještě dva zásahy. Jak viděli zápas oba trenéři?

Jan Studený, Pšovky: „Anglický týden jsme zakončili výhrou. Žádná velká podívaná to nebyla, ale důležité jsou body. Do vedení jsme šli už v první minutě. Další dva góly jsme vstřelili po standartkách. Soupeře jsme do vyložené šance nepustili a standardní situace jsme si tentokrát pohlídali. Dá se říct, že jsme měli utkání celkem pod kontrolou. Měli jsme několik dalších šancí, ale nakonec jsme využili pouze tři a zaslouženě vyhráli.“

Luděk Holub, Bousov: „Na Pšovce jsme si po celkem dobrém úterním utkání v Průhonicích slibovali nějaký zisk. Bohužel už před zápasem se omluvili tři hráči ze základu, což byla první komplikace. Po nešťastném začátku, kdy jsme hned v první minutě nepohlídali centr do vápna, se nám během první půle zranili další dva (Horák, Kasal). Po druhém gólu, který padl po centru z trestňáku, už byla naše pozice do druhé půle složitá. Mělník kontroloval hru a po další standardní situaci přidal třetí gól. Pak už šlo jen o to dohrát bez nějakého většího přídělu. Tři góly odpovídají vývoji. Ještě nás podržel i brankář Sýkora. Vzhledem k našemu rozpoložení jsme lepší výsledek asi uhrát nemohli.“

I. A třída, skupina B

10. kolo (9. hrané): Čelákovice – FC Mělník 6:2 (41., 44., 64. a 79. Dalekorej, 76. a 86. Pánek – 57. Antoš, 82. Hrodek), Divišov – Jesenice 9:1 (9., 18. a 29. Vondrák, 3. Babický, 22. Janovský, 24. Šmíd, 50. Hanuš, 75. Campodonico, 90. Vašírovský – 26. Novotný), Pěčice – Sokoleč 0:7 (25., 32. a 53. Ramšák, 2. Javorek, 13. Křivánek, 37. Kozel, 83. Křivánek), Luštěnice – Průhonice 0:0, Záryby – Rejšice 1:0 (55. Carmine), Sn Poděbrady – Mn. Hradiště 3:2 (9. z pen. Bernard, 24. Šulc, 70. Havrda – 40. Geissler, 84. Zajíček), Hlízov – Čáslav B 2:0 (59. Jarůněk, 73. z pen. Tafel), Pš. Mělník – D. Bousov 3:0 (2. Šmíd, 39. Studený, 60. Dvorný).