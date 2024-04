Nejofenzivnější celek 1. A třídy se tentokrát na vítězství z domácího hřiště pořádně nadřel. Skóre Dolní Bousov otevřel až těsně před přestávkou a Polaban Nymburk mohl doufat v bodový zisk až do posledních vteřin.

I. A třída, 21. kolo: Dolnobousovský SK - Polaban Nymburk (2:1), 6. dubna 2024 | Foto: Karel Jedlička

Domácím až do sklonku prvního poločasu dobře organizovaná nymburská obrana nedovolila téměř nic. Zvláště když musel už po čtvrthodině hry opustit hřiště střelec Radek Tomíček, který si následkem faulu přisedl kotník. Václava Holešovského vyvedla z klidu pouze tvrdá střela Zdeňka Bělíka, naopak Filip Sladkovský na druhé straně nedotáhl slibné sólo.

„Museli jsme malinko přeskupit po Radkově zranění. Navíc Bělík, Boček i Merva měli v týdnu virózu, nebyli úplně fit. Chtěl jsem trochu rozdělit síly, ale Milan musel ze střídačky naskočit nečekaně brzy. I Mirek Horák toho měl dost už v poločase,“ vyjmenoval bousovský trenér Luděk Holub.

Dvě minuty před přestávkou se mohla početná návštěva konečně radovat. Po sérii zblokovaných střel se nakonec k míči dostal Matěj Falta a z několikáté dorážky jej uklidil po zemi do sítě.

Hned v 52. minutě totiž po Klímově přihrávce pálil ze skrumáže k tyči opět Falta, tentokrát se Holešovský vyznamenal, ale Bousovští posílali před jeho bránu jeden nákop za druhým, až se ujala střela střídajícího Jakuba Kasala – 2:0.

„Byli jsme trestaní za nedůraz. Nedali jsme dvě šance a dostaneme z ničeho gól před poločasem. Vylezeme z šatny, kde si něco řekneme, a dostaneme druhý,“ prohlásil trpce trenér hostů Ondřej Murárik.

Naděje pro Nymburk svitla v 72. minutě, když Tomáš Šolc lehce zavadil o nohu Romana Jarschela a při penaltě spolehlivého exekutora Michala Daňka si brankář Miroslav Bím na míč jen sáhl.

„Zatlačili jsme soupeře, měli jsme dvě nadějné situace po pravé straně, kdy míč prošel malým vápnem, ale nedokážeme to tam dotlačit,“ zmínil Ondřej Murárik.

„Polaban vystřídal čtyři hráče, snížil a pral se o výsledek, také cítí, že se mu přibližuje spodek tabulky. Balony létaly do vápna, tam to vždycky hrozí, že to někdo může doklepnout,“ souhlasil domácí kouč Holub.

Závěr už si Bousov pohlídal, naopak mohl zvýšit po skvělé akci Zdeněk Bělík, který udržel ztracený míč patičkou ve hřišti a po narážečce s Janem Bočkem vypálil prudce k tyči, kam ovšem brankář Holešovský skočil včas. „Na to, v jakém jsme byli rozpoložení, to byl super zápas, diváci si to užili, bylo to hodně emotivní,“ oddechl si Luděk Holub.

Dolní Bousov – Nymburk 2:1 (1:0)

Branky: 43. Falta, 52. Kasal – 72. z PK Daněk. Rozhodčí: Šob. ŽK: 1:2. Diváků: 215. Střely na bránu: 6:2. Rohy: 5:0.

Bousov: Bím – Ježek, Klíma, Mir. Horák (46. Kasal) – Šolc, Mich. Horák, Bělík, Falta, Boček – Tomíček (17. Merva), Rejzek (88. Zvěřina).

Nymburk: Holešovský – Krušinský (63.Wiehl), Kotek, Daněk, Jarschel (86. Hofmann)– Herčík, Hrdlička, P. Zbořil (63. J. Šimon), Sladkovský (63. M. Šimon) – D. Zbořil (63. Andrijčuk), Vacík.