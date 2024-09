Po zastřelovacích pokusech z obou stran udeřili uprostřed první půle domácí, když střelu Patrika Vegrichta tečoval hokejově z „brankoviště“ David Sedláček. Bousov mohl do přestávky hned dvakrát srovnat, jenže domácí brankář Serhij Kyryk na čáře zneškodnil tutovku Milana Mervy zblízka a v 38. minutě vyškrábl i dobře mířenou přízemní střelu Zdeňka Bělíka k pravé tyči.

Po přestávce se již hosté do podobných šancí nedostali. „První půle byla vyrovnaná, měli jsme i šance. Za výkon po přestávce jsme si body nezasloužili,“ konstatoval hrající trenér Dolnobousovského SK Matěj Falta.

Hned zkraje poločasu napnul tvrdou ranou po pohledné kombinaci síť Adam Stand. Krátce nato ještě Miroslav Bím zpod břevna vyškrábl Vegrichtovu ránu po Sedláčkově zpětné přihrávce. V 63. minutě však domácí zakončili přečíslení skvěle, Michal Geissler přihrál pod sebe a opět Sedláček z otočky zvýšil na 3:0. Z bousovské ofenzívy stojí za zmínku jen střela Radka Tomíčka, který se zmocnil odraženého míče a pálil z 10 metrů nad břevno.

Čtvrt hodiny před koncem si vybral slabší chvilku Bím. V souboji s Rakouským byl pozdě, domácího hráče zřejmě podrazil, ale rozhodčí místo penalty citlivě ponechal výhodu a také Stand se trefil do prázdné brány podruhé v zápase.

Derby se odehrálo až nečekaně v klidu a rozhodčí Suchý ani nemusel vytáhnout kartu.

„Věděli jsme, že přijede kvalitní soupeř, kterého známe z dřívějších sezón i z přátelských zápasů. Na začátku nehráli hosté špatně, my jsme se potřebovali uklidnit gólem. Podržel nás i brankář, nejen při šancích Bousova, ale i tím, jak sbíral dlouhé míče,“ řekl domácí trenér Tomáš Hofman. „Druhý poločas jsme odehráli v klidu, dařilo se nám podržet míč vepředu a chodit do otevřené obrany,“ dodal kouč nového lídra 1.A třídy. Jeho svěřenci nastříleli již 20 gólů. Na stejný počin potřebovali loni v krajském přeboru 20 zápasů, teď to stihli v omlazeném složení za pět prázdninových kol.

„Hradiště bylo lepší, předčilo nás v nasazení i důrazu, i když se dobře známe a zápas se odehrál v duchu fair play. Ale takové chyby, jaké jsme jim nabídli, by potrestal každý soupeř,“ uvědomoval si Matěj Falta.

Mnichovo Hradiště – Dolní Bousov 4:0 (1:0)

Branky: 23. a 63. Sedláček, 51. a 76. Stand. Bez karet. Rozhodčí: Suchý. Diváci: 243. Střely na bránu: 6:2. Rohy: 6:2.

Mnichovo Hradiště: Kyryk – Provazník, Pokorný, Svoboda (77. Košek) – Vegricht (79. J. Horák), Mihalík, Koťátko (63. Rakouský), Novák – Stand, Sedláček, Geissler.

Dolní Bousov: Bím – Ježek (64. Pavliš), Klíma, M. Horák, Karela – Merva (64. Kasal), Kořínek (71. J. Šolc) – T. Šolc, Bělík, Boček – Tomíček (79. Falta).