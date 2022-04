U Labe byl k vidění velmi zajímavý první poločas. Domácí nejdříve sami velkou chybou v zadních řadách přispěli k úvodní radosti hostů, kteří do 20. minuty přidali už po parádních kombinacích další dva góly.

Pokud si mysleli, že mají vyhráno, tak je bojovně naladění domácí ještě do poločasu vyvedli z omylu. Dvojnásobné snížení vrátilo hostující ostražitost na začátek zápasu.

„Možná jsme malinko polevili. Jednou jsme tam ztratili míč na útočné půlce, podruhé zase špatně pohlídali hráče po standardce,“ mapoval trenér Bousova Luděk Holub zápasové těžkosti, které už ale po přestávce neměly vážnější pokračování.

Boleslavačky vezou domů z USA zlato. Jsou členkami vítězného týmu cheerleaders

Další gól přišel znovu do domácí brány, i když až v nastavení. Výhru i svůj hattrick zpečetil Matěj Falta. Za Bousov se trefil poprvé po přestupu z Rejšic, a hned to stálo za to.

„Ve druhé půli jsme už soupeře do ničeho vážnějšího nepustili. I když jsme měli šance, tak rozhodující gól přišel až v nastavení,“ objasnil Holub, proč se tým musel mít na pozoru až do konce.

„O výsledek jsme se mohli strachovat. I přes naši převahu měl soupeř nebezpečné brejkové situace i standardky. Naštěstí jsme to ustáli,“ oddechl si kouč Bousova a netajil se tím, že jakákoli ztráta by po tak famózním nástupu do utkání byla zklamáním.

Okresní fotbal: V Benátkách se nehrálo, do Pěčic spěchala sanitka

Spokojený byl pochopitelně za trojnásobné gólové zápisné v podání druhé z rejšických posil. „Je to skvělý hráč, dokáže podržet balon. Se Zdeňkem Bělíkem jsou z Rejšic sehraní a vědí o sobě. Jejich spolupráce je perfektní,“ nešetřil Holub chválou na oba.

Každý z nich tak na jaře „udělal“ sám jeden zápas. Zdeněk Bělík zabodoval o tři týdny dříve, kdy byl u všech čtyřech gólů (2+2) v síti Divišova. „Matěj je určitě rád. Těšil se na to dlouho. Zdeněk už dva góly dal, tak ho nejen dohnal, ale rovnou předehnal,“ usmíval se kouč.

22. kolo: Čelákovice – Hlízov 3:0 (4. Mašek, 46. Dalekorej, 86. Pánek), Sn Poděbrady – Pšovka Mělník 2:0 (40. vl. Mrvík, 57. Jiráň), Záryby – Dolní Bousov 2:4 (30. Hrčka, 40. Toml – 13., 20. a 93. Falta, 10. Klíma), Luštěnice – Čáslav B 0:0, Pěčice – M. Hradiště 1:4 (13. Makovec – 6. Radačovský, 43. Rakouský, 89. Sabol, 94. Pešta), Divišov – Rejšice 2:0 (37. Pekárek, 63. Vondrák), FC Mělník – Průhonice 0:6 (51. a 53. Jemelík, 59. a 69. Neuberg, 75. Souček, 85. Špaček), Jesenice – Sokoleč 0:5 (16. a 58. Provazník, 11. Snop, 18. Trumpus, 77. Čáp).