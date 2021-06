A domácí se soupeřem z vyšší soutěže drželi po celý zápas krok. Po bezbrankovém poločase se nakonec zrodila spravedlivá remíza 2:2. Hosté v prvním poločase drželi míč více na svých kopačkách a o jejich ofenzivní sílu se staral především navrátilec z Přepeř Marek Volf. Více šancí měli ale paradoxně domácí, když se dvakrát do nebezpečného zakončení dostal Ondřej Klíma. „Tak to prostě někdy bývá, že hrajete s míčem, ale šance má soupeř,“ smál se po zápase domácí kouč Luděk Holub.

Jeho tým neměl dobrý vstup do druhého poločasu. Ten patřil jednoznačně Cukrovarníkům, jejichž hru ve druhém poločase výrazně oživil příchod Davida Miškovského. A byl to právě Miškovský, kdo v 53. minutě přiťukl míč Volfovi, který nádherným volejem zpoza šestnáctky otevřel skóre zápasu. Chvíli se zdálo, že hosté budou zbytku utkání po vedoucí brance dominovat, ale to se nakonec nestalo. Domácím vlila čerstvou krev do žil vyrovnávací branka ze 61. minuty, kdy František Klíma povedenou šajtlí obstřelil po skvělém brejku hostujícího brankáře a srovnal na 1:1.

Dvanáct minut před koncem pak šli domácí dokonce do vedení, když nedorozumění v hostující obraně využil ke snadnému gólu střídající Donát. Závěr pak ale přeci jenom patřil hostujícímu týmu. O vyrovnání se totiž postaral po Korcově centru a parádním zpracování v malém vápně kdo jiný než David Miškovský.

„Pořádně trénujeme v podstatě tři týdny, takže je na všech hráčích vidět, že hodně dlouho fotbal nehráli. Hodně tomu chybí lehkost, přesnost a kvalita, nejvíc pak třeba v přihrávkách,“ řekl k utkání dobrovický kouč Pavel Klain. A pokračoval: „Je to takové nevyzrálé a upracované, víc než fotbalové. První inkasovaný gól po špatné přihrávce, druhý po chybě gólmana.“

Konfrontaci s Dolním Bousovem si ale pochvaloval: „Víme, že Bousov je kvalitní tým, který hraje špičku I. A třídy, snaží se hrát fotbal, mají hodně hráčů, kteří prošli boleslavskou líhní.“ A dodal: „Tyhle zápasy ale moc neslouží jako klasická příprava. Spíš je to bonus pro hráče k trénování, že si mohou i zahrát zápas.“

Soupeře si pochvaloval i bousovský lodivod Luděk Holub: „Po delší době jsem rád, že jsme měli hodně kvalitního soupeře. Měli jsme vyjednané i jiné zápasy, ale ne s tak dobrými celky. První poločas byl sice bezgólový, ale myslím, že tam byla kvalita od obou celků. Ve druhém poločase už bylo znát, že oběma celkům už dochází síly. Ale přesto padly čtyři pěkné góly.“

Byť o výsledek zase až tolik nešlo, remíza 2:2 jej hodně těšila: „Už před zápasem jsem říkal, že o výsledek nejde, hlavně ať předvedeme kvalitní hru. Co si budeme povídat, ta dlouhá pauza na hráčích stopy zanechá.“

Dlouhá přestávka

Během nucené přestávky měli hráči obou celků od trenérů individuální plány. „Měli vždy plán, co mají naběhat a data z aplikací nám posílali. Dneska už ty technologie jsou dostupné, takže to bylo pro nás pro trenéry dobré,“ popisoval dobrovickou praxi posledních měsíců Pavel Klain.

Oba trenéři pak hlásí po jedné výrazné ztrátě. „Michal Horák jde na čtrnáct měsíců pracovně do Německa, takže ho musíme nějak nahradit. Snažíme se začlenit mladé odchovance,“ hlásil za Bousov Luděk Holub. V Dobrovici pak skončil veterán s bohatými ligovými zkušenostmi Tomáš Cigánek. „Bohužel po roční pauze se mu už nechce hrát. Ve dvaačtyřiceti letech je to ale pochopitelné,“ komentoval dobrovickou ztrátu Pavel Klain.

Ze zbytku týmu ale oba cítí chuť a nadšení do fotbalu. „Je znát, že ten pohyb, parta a fotbal celkově všem chyběl. Vidíme to i na tréninku, kde nás chodí opravdu hodně a postupně se do toho zase všichni dostáváme,“ dodal kouč Dolnobousovského SK Luděk Holub.

Dolnobousovský SK – FK Dobrovice 2:2 (0:0)

Branky: 61. F. Klíma, 78. Donát – 53. Volf, 85. D. Miškovský. Rozhodčí: Louda.