„Ty stánky a skákací hrady se na nás podepsaly kladně, zaplnilo to a zútulnilo areál. Přál bych si, aby tolik lidí přišlo i bez dětského dne,“ usmíval se bousovský trenér Luděk Holub.

V obou bránách stáli v závěru zápasu muži s rozlišováky, ovšem fatálnější následky to mělo pro hosty. Ve 42. minutě za stavu 2:0 vypíchl Kasal rozehrávku a jeho postup zastavil brankář Dufek rukou mimo vápno. Protože náhradní gólman na soupisce nebyl, stoupl si do brány Hubač a bylo vcelku jasné, že Pěčice na zvrat mít nebudou. „Mirek už chytal dvakrát, zezadu si to umí režírovat,“ vysvětlil pěčický trenér Jiří Kříž.

Bousov i do té doby hosty mlel, chvílemi si s nimi hrál přímo bago. Pěčice vůbec nenavázaly na dobrý výkon proti Mnichovu Hradišti. Mervovu hlavičku ještě Dufek vyškrábl, při Stejskalově křížné střele ho spasila tyč. Až ve 29. minutě zúročil drtivou převahu po přihrávce Františka Klímy k tyči Pavel Kubeček. Bousovský mazák po Kasalově rohu přidal hlavou i druhý gól. Dufek ještě pokryl na čáře zakončení Milana Mervy hrudí, než byl vyloučen.

„Pěčice jsou tradiční soupeř, vždycky proti nim hrajeme dobrý fotbal, ale body nebereme. Už se to táhne dlouho, tak byl nejvyšší čas to zlomit,“ prohlásil kouč vítězů Luděk Holub.

„Dva nula po půli bylo milosrdné, vůbec jsme se nedostali do hry. Po vyloučení brankáře jsme to chtěli už jen důstojně dohrát,“ řekl Jiří Kříž.

Po přestávce se strhla bouře a hra na jednu bránu pokračovala. Hubač v bráně něco pochytal, v 54. minutě ale Merva připravil průnikem zprava třetí gól zblízka Františku Klímovi. Obdobně střídající Pavliš nahrál Adamu Donátovi a posila ze Sokola Březno se trefila ze stoje – 4:0.

„Z hráčů je cítit, že si věří, soupeře jsme do šancí nepustili, sami jsme jich měli spoustu,“ liboval si Luděk Holub. Jeho svěřenci hosty přestříleli 13:2.

V 72. minutě vyboxovaný míč vrátil do sítě Filip Beran, což byla první střela Pěčic v zápase. Skóre zase navýšil po centru Františka Klímy hlavou nejtěžší muž na trávníku, jmenovec Ondřej.

Nepříjemnost se udála po srážce bousovského brankáře Hampla s Vynikalem. Padl z ní vlastní gól a otřesený Hampl musel odstoupit. Zbylou minutku nastavení Bousov bez brankáře dohrál v pohodě. „V přípravě jsme odehráli spoustu přáteláků s těžkými soupeři a už tam se ukazovalo, že si mančaft sedá a že to bude dobré. Hlavně aby to vydrželo“, doufá trenér zatím stoprocentního Dolnobousovského SK.

Dolní Bousov – Pěčice 5:2 (2:0, 29. a 37. Kubeček, 54. F. Klíma, 64. Donát, 81. O. Klíma – 67. Beran, 90. vlastní Vynikal). Rozhodčí: Chládek. ČK: 42. Dufek (P). Bousov: Hampl – Šolc, Mir. Horák, Ježek, Stejskal – Merva (59. Pavliš), Mich. Horák, Kasal (62. Bobek) – Kubeček (66. Vynikal), F. Klíma – Donát (74. O. Klíma). Pěčice: Dufek – Heřmanský, M. Tůma, Novák, Kohout (65. J. Tůma) – Hubač, Mulač, Král, Kriška (87. Rychetský) – Kiceluk (46. Beran), Sítař (80. Makovec).

KAREL JEDLIČKA