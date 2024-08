Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

„Máme velice mladé mužstvo a prvních dvacet minut jsme byli hrozně nervózní. Potom si ale myslím, že jsme byli kombinačně i herně lepší,“ řekl nymburský trenér Vít Caudr.

Macek už mohl střílet, ale ještě posouval přečíslení doprava Wiehlovi, jehož tvrdou ránu vyrážel Miroslav Bím. Ten podržel Bousov i za pět minut, když po rychlé souhře Wiehla s Mackem vyboxoval Vacíkovu tečovanou kroutící se střelu jednou rukou od tyče.

„Rádi bychom dostávali méně gólů než dříve, na tom se snažíme pracovat. Nymburk je těžký soupeř, v tom vedru to bylo velmi náročné pro všechny, byl to zápas o jednom gólu a ten jsme naštěstí dali my,“ konstatoval trenér vítězů Matěj Falta.

Zápletka zápasu se rozpletla až po přestávce. Mimořádně dlouhý závar v bousovském území po přímém kopu vyvrcholil faulem Miroslava Horáka na dorostence Jakuba Šiimona. Z nařízené penalty však v 55. minutě trefil Jan Vacík pouze břevno.

V 68. minutě rozehrál Jan Boček pod sebe Bělíkovi a načechraný centr bousovského špílmachra trkl Milan Merva hlavou krásně napříč celou bránou miimo dosah Petra Plačka – 1:0.

„Začátek druhého poločasu jsme nezachytili, soupeř byl lepší. Ale ty hraniční situace, kdy mohla být odpískaná penalta pro nás a za chvíli byla písknutá pro ně, kterou jsme přežili, nás vybudily,“ uvedl Matěj Falta, který se nakonec sám na hřiště na rozdíl od minutového záskoku prvního asistenta Michala Horáka neposlal. „Hned po druhém kole je anglický týden, tak určitě budeme s Michalem chtít klukům pomoci i na hřišti,“ odvětil.

Jestli mohl někdy Polaban vyrovnat, tak v 79. minutě, kdy se opět zaskvěl Bím při Hrdličkově ráně do šibenice a zabetonoval své čisté konto. Loni byli přitom brankáři obvykle bousovskou slabinou. „Jsem rád, že vstoupil do sezony velmi dobře, byl si svých chyb vědom, ale cítí od nás důvěru i když se něco nepovede. To se nepovede i klukům v poli,“ řekl Matěj Falta.

„Jsme zklamaní, měli jsme daleko víc šancí než domácí, ale nedali jsme penaltu a dostali jsme branku ze vzduchu, které jsem se obával už před začátkem při pohledu na vysoké hráče v domácím mužstvu,“ řekl Vít Caudr, jemuž naopak premiéra na nymburské lavičce výsledkově nevyšla.

Naopak při hře vabank mohl v závěru přidat krásně pojistku Bělík, kterému hrubkou v rozehrávce namazal nymburský brankář. Lobem ze středového kruhu jej sice přehodil, ale trefil pouze tyč. V divácké poločasové soutěži leckde na lize by taková trefa byla za milión.

Střídající Rejzek ještě v nastavení vyzval do uličky Bočka, který obešel brankáře, ale i on trefil z úhlu jen boční síť prázdné brány.

Bousov v létě přivedl zkušeného záložníka Filipa Kořínka z Mnichova Hradiště, naopak kariéru ukončili Jan Keszeg a Ondřej Klíma a do kosmonoského béčka se vrátil Michal Skalický. „Naposledy jsme skončili čtvrtí a pátí, chceme se držet v popředí, ale letos to bude příchodem Hradiště nebo Sokolče nejsilnější A-třída za poslední roky."

Dolní Bousov – Polaban Nymburk 1:0 (0:0)

Branka: 68. Merva. Rozhodčí: Kohout. ŽK: 4:1. Diváků: 145. Střely na bránu: 4:5. Rohy: 4:8.

Bousov: Bím – Ježek, Miroslav Horák, Klíma, Karela – Boček, Merva (71. T. Šolc), Bělík (90.+2 Michal Horák), Kořínek (81. Pavliš), Kasal (89. Rejzek) – J. Šolc (71. Tomíček).

Nymburk: Plaček – M. Šimon, Hoffmann, Holakovský, Krušinský – Macek, Jarschel (64. Sladkovský), Hrdlička – Wiehl (80. Hájek), Vacík (80. Hobík), J. Šimon.