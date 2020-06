Vstup do utkání se domácímu Bousovu vydařil a v 8. minutě po hezké kombinaci otevřel skóre Stejskal. Ve 21. minutě se ale zranil Kubeček a než stačil vystřídat, hosté využili oslabené obrany a Michálek srovnal. Ve 33. minutě vystihl špatnou rozehrávku opět Ondřej Michálek a zvýšil na 2:1. Závěrem první půle zakončil slibnou akci David Sedláček střelou do náruče gólmana Vykoukala a následně pálil vedle Kasal.

Druhý poločas začali Bousovští aktivně, ale střely Sedláčka a Pavliše skončili mimo branku. Stejně dopadla i akce ze 60. minuty, na jejímž konci poslal Stejskal míč do ochranné sítě. V 67. minutě hosté rozehráli rohový kop do brankového území, kde volný Michálek svým třetím gólem v zápase tečoval míč pod břevno. V závěrečné desetiminutovce si domácí vytvořili šance, ale kvůlu vychýlené mušce míč do sítě nedostali.

Branky: 8. Stejskal – 21., 33. a 67. Michálek.

Bousov: Hampl (Gereg) – T. Šolc, Ježek, Kubeček (Sedláček), Miroslav Horák – Pavliš, Michal Horák, Merva, Kasal – Stejskal, F. Klíma (Žovinec).

DBSK – Luštěnice 4:3 (1:3)

Zápas dvou rozdílných poločasů sehráli Dolnobousovští v další přípravě proti Luštěnicím. Už ve 3. minutě inkasovali po centru z pravé strany a hlavičce Tomáše Holčapka. Srovnání zařídil v 10. minutě Kasal po nahrávce Stejskala. Ve 21. minutě domácí zaváhali ve středu obrany a opět zbytečně inkasovali - 1:2. Ve 30. minutě předvedl Stejskal hezkou akci na jejímž konci nastřelil pouze břevno, vzápětí šli do útoku hosté a tečovanou střelou z hranice velkého vápna navýšili vedení na 3:1.

Druhý poločas začali domácí aktivně, ale střela Mervy minula branku a následně Stejskal jen prověřil brankáře hostí. V 62. minutě utekl po pravé straně Pavliš, ale jeho nahrávka před branku nebyla přesná. Změnu skóre přinesla 67. minuta, kdy Horák prostrčil míč na Klímu, který snížil na 2:3. Vzápětí předvedli nebezpečnou akci Luštěničtí, na jejímž konci byla tečovaná střela a rohový kop. O dvě minuty později vybojoval míč před pokutovým územím hostí Michal Horák, posunul ho na Hrdého, který vyzval ke skórování Mervu, ten jen prověřil gólmana Spanilého. Další samostatná akce Klímy, který se prokličkoval až do brankového území skončila nad brankou. V 78. minutě už ale míč do sítě dostal po nahrávce Hrdého a bylo srovnáno 3:3. V 83. minutě skóroval Hrdý a obrátil skóre na konečných 4:3. Těsně před koncem se ve velké šanci, po nahrávce Klímy, ocitl Michal Horák, ale míč se mu svezl po kopačce a netrefil branku.

Branky: 67. a 78. F. Klíma, 10. Kasal, 83. Hrdý – 3. a 21. T. Holčapek, 31. Havlát.

Bousov: Gereg – T. Šolc, Ježek, Bartoň, Miroslav Horák – Pavliš (Žovinec), Michal Horák, Kasal – Merva (Donát) F. Klíma – Stejskal (Hrdý).

Luštěnice: Spanilý – Vladimír Horák, P. Pavlíček, Lasák, T. Hrdlička, Mísař, Grus, J. Lada, T. Holčapek, Fišer, R. Hrdlička, Havlát, Hrynčuk.