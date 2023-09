/FOTOGALERIE/ Podobně jako nedávno s Pšovkou pustili fotbalisté Dolnobousovského SK soupeře do rychlého vedení, více než hodinu jim pak trvalo, než se ze sílícího tlaku dočkali obratu a nakonec dovedli zápas k bezpečné výhře 4:1.

I. A třída, 7. kolo: Dolnobousovský SK - Bohemia Poděbrady (4:1), 16. 9. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Poděbradská Bohemia dostala vedoucí gól naservírovaný už v 6. minutě. Mladý brankář Miroslav Bím neudržel střelu ze střední vzdálenosti a Matěj Novák dorazil míč za jeho záda. Bousovští tak museli opět bušit do plných, což jim dlouho dělalo značné potíže. Teprve ve 27. minutě se po Keszegově přihrávce z brejku dostal do šance Boček, který zblízka těsně přestřelil. Za pět minut domácí využili svůj první roh, Bělíkův centr uklidil hlavou do sítě Jan Keszeg.

Bohemii držel výsledek výborný Jan Tůma, který po další Keszegově akci vychytal nohama osamoceného Radka Tomíčka a v závěru poločasu přímo zázračně vyškrábl na roh Bělíkovu tutovku. Z ojedinělého kontru hostů přeloboval Novák s vybíhajícím Bímem i bousovskou bránu.

„Bohemka má kvalitní mužstvo, chvíli nám trvalo, než jsme je udolali,“ oddechl si bousovský trenér Luděk Holub. „Neměli jsme územní převahu, jakou bych si představoval. Nepřehrávali jsme soupeře kombinačně, hra se držela ve středním prostoru, odkud hrozily brejky a náběhy z druhé vlny.“

Po přestávce hlavičkoval Tomíček těsně vedle Kasalův centr, pak nechal po zasekávačce opět vyniknout Tůmu, který vyrazil i Kasalovu prudkou dorážku. V 67. minutě se domácí konečně dočkali. Odražený míč uzmul v šestnáctce Zdeněk Bělík a z otočky vymetl bližší šibenici – 2:1.

Role se prohodily, útočit museli hosté, ale to byla jen voda na bousovský mlýn. Za sedm minut namazal soupeř na třetí gól Janu Bočkovi a za dalších sedm využil Tomíčkovu přihrávku zleva střídající Milan Merva a z 10 metrů stanovil konečné skóre. Tomíček se gólu tentokrát nedočkal, když dalším úchvatným zákrokem zneškodnil jeho ránu do šibenice Tůma.

„Do šancí jsme se dostávali, bylo to o tom, kdy nám to spadne. Měli jsme dnes úzký kádr, Petr Ježek a Mirek Horák jsou zranění, Aleš Pavliš na dovolené a Ondra Zahustel měl povinnosti u boleslavského dorostu, takže nám museli v závěru vypomoct i kluci z béčka,“ konstatoval Luděk Holub.

Dolní Bousov – Bohemia Poděbrady 4:1 (1:1)

Branky: 32. Keszeg, 67. Bělík, 74. Boček, 81. Merva – 6. Novák. Rozhodčí: Kiec. ŽK: 1:0. Diváků: 154. Střely na bránu: 13:3. Rohy: 6:1.

Dolní Bousov: Bím – Šolc, Klíma, Horák, Sedláček – Boček, Falta (79. Merva), Bělík, Kasal (85. Zvěřina) – Keszeg (83. Rejzek), Tomíček.

Bohemia Poděbrady: Tůma – Pinkas (58. Soukup), Kubánek (85. Suchánek), Hněvsa – Orestis (83. Schulz), Nykodým, Králík, Havránek (46. Křivský), Kalina – Novák, Martínek.