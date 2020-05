Po půl roce v krajském přeboru se možná fotbalisté Kosmonos přesunou ještě o patro výš. Po odehraném podzimu a jednom jarním kole, po němž se ze známých důvodů soutěžní ročník ukončil, jim patřilo coby nováčkovi skvělé třetí místo. Na to jim stačil bodový zisk za jedenáct výher a pět porážek.

V příští sezoně si ale Kosmonosy přebor možná nezahrají. „Byli jsme osloveni svazem, že možná bude možnost postupu do divize. Takže i tuto alternativu nyní zvažujeme, ale asi bychom se tomu nebránili. Máme mladý tým a pro kluky by to bylo super, zkusit si divizi,“ komentoval středeční novinku předseda klubu Petr Bernard. Ten navíc dementoval zprávu z klubového facebooku, kde se o divizi mluví jako o hotové věci. „To se zase asi kluci z mančaftu hecují,“ vysvětlil s tím, že profil spravují samotní hráči.

Ani finančně by vyšší soutěž podle slov kosmonoského předsedy neměla být problémem: „Co jsem tak zjišťoval, tak by to mělo být hodně podobné. Asi by se trochu zvýšily náklady na cestování, ale s tím jsme schopni si poradit.“ Kosmonosy by tak rozšířily mladoboleslavskou enklávu ve čtvrté nejvyšší soutěži na tři týmy, když by doplnily stávající účastníky z Horek a Benátek.

Projekt „Nových Kosmonos,“ který stávající vedení započalo po převzetí klubu po vedení bývalém, po němž nejdříve muselo zamáznout dluhy, má tedy další zdárné pokračovaní. A podle všeho dělají fotbal v Kosmonosích dobře. Kromě čerstvě divizního áčka mají ještě B tým v krajské I. B třídě a skvěle si vede také mládež.

Dorostenecké celky jsou také v krajském přeboru, starší skončili v B skupině na třetím místě za Nymburkem a mělnickou Pšovkou. Tady se vyplácí úzká spolupráce s FK Mladá Boleslav. Kdo se neprosadí v ligovém dorostu, míří zpravidla do nedalekých Kosmonos.

Navíc si klub nemůže vynachválit spolupráci s místní municipalitou. „Město má teď o fotbal velký zájem a to nás těší,“ hlásí Bernard. A klub může navíc investovat i do areálu. „Máme novou fasádu na kabinách, koupili jsme novou vřetenovou sekačku, opět jsme vyladili obě hrací plochy a největší novinkou bude tribuna, která zatím v Kosmonosích chyběla,“ vyjmenovává oddílový předseda další jarní pokroky.

Kosmonoští dokáží do svého kádru zlanařit i další zajímavá jména. Loňskou největší posilou byl například ex-boleslavský univerzál Tomáš Fabián.

A první posily už může hlásit Bernard nyní: „Více méně jde o hráče, kteří se do Kosmonos vrací. Z Ostré to jsou Hošťálek, Šimáček a Horák, z Nymburka Podzimek. Z Prahy, kde studoval se vrací Bažant a po operaci kolene se uzdravuje Jäger. Brankáře by pak měl ještě doplnit Binder.“