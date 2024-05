Dobříš – Libiš 0:3 (0:1)

Jiří Rychlík, trenér Dobříše: Hodnotit tento zápas není pro mě vůbec snadné. Prohospodařili jsme první poločas, respektive nějakých jeho třicet minut. Nezvládali jsme přechod do finální fáze na polovině soupeře, kde jsme zkazili mnoho věcí, včetně spousty přihrávek. To vedlo k tomu, že nás soupeř potrestal gólem. Ve druhém poločase jsme už hráli zcela jinak. Dostávali jsme se do šestnáctky, měli jsme šance, dokonce jsme dvakrát trefili břevno, ale když měl tlak sílit a my měli situaci nějakým způsobem zvrátit nebo vyrovnat, přišla fatální chyba, která nás provází v posledních zápasech. Soupeř nám pak vstřelil druhý gól a bylo po nás. V závěru dali hezkým šťastným gólem na 0:3. Po další porážce je pro nás pohled do tabulky pravdy velice nepříjemný. Čekají nás čtyři zápasy, z nichž tři hrajeme venku. Uvidíme, jak to zvládneme. Nyní se na to musíme připravit a pokusíme se zajistit, aby to pro nás dopadlo dobře.

Miroslav Kratochvíl, trenér Libiše: Po týdenní pauze se do naší sestavy vrátil Pavel Macháček a i přesto, že nás momentálně trápí zranění a další zdravotní problémy, bylo naším cílem v zápase bodovat. To se nám nakonec podařilo a dokonce jsme udrželi čisté konto. Avšak utkání nebylo vůbec jednoduché, jak by se mohlo zdát podle výsledku. Do vedení jsme se dostali po gólu Tomáše Přibyla a toto vedení jsme si udrželi i po změně stran, kdy nám domácí tým dost zatápěl a měli jsme i štěstí, protože domácí neproměnili několik vyložených šancí. Pojištění vedení jsme přidali až v 73. minutě díky Dmirty Besonovi a fotbalovou lahůdku si pro samotný závěr připravil Dominik Menčl, který zpečetil naši výhru. Ve hře byl opět velmi vidět Vojtěch Chalupa. Společně s ním podávali dobrý výkon i Pavel Macháček a Jakub Moravec.