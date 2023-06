/FOTOGALERIE/ Šestnáct bodů vytěžili z posledních šesti zápasů fotbalisté Bakova. Narazili až v okresním derby v Pěčicích a o jejich setrvání v I. B třídě tak rozhodne až závěrečné kolo, kdy jedou na hřiště druhých Rejšic.

I. B třída - 16. kolo: Sokol Pěčice - SK Bakov n. J. (1:0), 9. 6. 2023 | Foto: Deník/VLP Externista

Výsledek utkání určila po oťukávací čtvrthodině hned úvodní šance zápasu. Šťastný se přehnal jako vichr pravým křídlem a předložil před bránu, kde doklepl do sítě Václav Novák.

Ve 22. minutě se mohlo měnit skóre na obou stranách. Hosté zaspali při vhazování a Václav Novák zakončil zblízka do brankáře Kalčíka. Z protiútoku uháněl sám na bránu Ajchler, jenže jeho lob se stočil vedle.

„Domácí svou gólovku proměnili, my ne. Kdyby to uklidil na 1:1, vypadal by zápas jinak,“ mrzelo hrajícího trenéra Bakova Jaroslava Kamenického. „Chtěli jsme co nejdéle udržet nulu, ale po obdržené brance jsme museli tvořit a máme typy hráčů spíš do otevřené obrany. Štěstí, které jsme měli v minulých kolech, se dnes otočilo proti nám,“ konstatoval Kamenický.

Když už hosté trefili bránu, mířili přesně do jejího středu. Jedinou nebezpečnou střelou pro Tomáše Dufka byl Vaňkův trestný kop ve 39. minutě, který vyškraboval jednou rukou zpod břevna. A opět z protiútoku mohly udeřit Pěčice, jenže po zpětné přihrávce jejich nejnebezpečnějšího hráče V. Nováka, kterého pak do druhé půle nepustilo zraněné koleno, vychytal Skučka opět Kalčík.

Po přestávce se Bakovští snažili tlačit, ale to se dařilo jen po velké vápno. Největší a prakticky jedinou šanci měli v 74. minutě domácí, když Hellmiss vybojoval míč a předložil Valentovi, jenže ten zakončil jen do nohou bakovského brankáře.

„Bakov uhrál v poslední době hodně bodů, ale dnes jsme si vítězství zasloužili my. Trpěli jsme neproměňováním ložených šancí, kterých jsme měli víc a o ten gól jsme byli lepší,“ prohlásil pěčický trenér Jiří Kříž.

„Nezbývá než záchranu urvat v posledním kole, je to na hráčích, na nás na všech,“ uvědomuje si kouč Bakova, který se do podobné pozice nedostal v B třídě poprvé.

Pěčice – Bakov 1:0 (1:0)

Branka: 17. V. Novák. Rozhodčí: Obrajtr. ŽK: 0:2. Diváci: 75. Střely na bránu: 5:8. Rohy: 4:4.

Pěčice: T. Dufek – Heřmanský, Vodháněl, Rychetský, Kohout (87. Moc) – Šťastný, Mulač, Skuček, O. Novák – Valenta (76. Kriška), V. Novák (46. Hellmiss).

Bakov: Kalčík – Hůlka (76. Cecava), Hájek, Frelich, Mareš (90. Kamenický) – Bartoň, Formáček (83. Resl), Říha (46. Brož), Sedláček – Ajchler (60. Velechovský), Vaněk.