Lužec – Pěčice 3:1 (2:1)

Martin Tauchman, trenér Lužce: Podle mého zasloužená výhra. Prvních dvacet minut jsme nehráli, co jsme chtěli. Obdržený gól nás paradoxně nastartoval a do poločasu jsme si pomohli dvakrát standardní situací a vývoj otočili. Ve druhé půli jsme soupeře do větších příležitostí nepustili a přidali pojistku z penalty po faulu na Hrdlíka, který odehrál dobré utkání. Zápas byl zbytečně vyhecovaný, což vyústilo k vyloučení hostujícího hráče za oplácení. V dalším kole nás čeká Zeleneč v rámci oslav 100 let od založení, tak věřím, že to oslavíme vítězstvím.

Miroslav Hubač, autor jediné branky Pěčic: Už vysoko střižená tráva naznačila, že domácí se budou spoléhat na nakopávané balony, a bylo tomu tak. V úvodu domácí hrozili jen z rohových kopů. Hosté hrozili z rychlých protiútoků ve 26. minutě Hubač po krásné přihrávce Skučka přesprintoval Prejzu a bez problému zakončil podél brankáře. Domácí ještě do poločasu otočili výsledek zásluhou dvou trestných kopů. Z prvního se prosadili přímo, druhý brankař Dufek vyrazil, ale domácí míč dorazili do branky. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Až do 62. minuty, kdy aktivního Hrdlíka ve vápně podrazil Rychetský a následnou penaltu se štěstím proměnili. Poté byli hosté mírně aktivnější, ale víc než šanci Matěje Vodháněla, kterého vychytal domácí brankař, si vypracovat nedokázali. Vím, že hrajeme vesnicky fotbal a že to není hra anglických džentlmenů, ale chování většiny domácích hráčů a realizačního týmu bylo opravdu otřesné. S takovou vulgaritou jsem se ještě nesetkal. Toto chování bylo bez jakéhokoli respektu k protihráči člověku i fotbalu!