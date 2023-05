Záryby – Libčice 3:0 (3:0)

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Do zápasu jsme nastoupili s cílem získat další tři body k záchraně. V prvním poločase se nám povedlo pokračovat ve skvělé hře, kterou jsme předváděli většinou na venkovních zápasech. Od začátku jsme zásobovali hostující obranu rychlými přechody do útoku, což nám přineslo mnoho šancí v prvním poločase. Oproti jiným utkáním se nám je povedlo proměnit. Poločasový výsledek odpovídal předvedené hře našeho týmu. Soupeře jsme v podstatě nepustili do hry a 3:0 pro něj bylo ještě milosrdných. Ve druhé poločase se soupeř snažil o vstřelení branky, ale díky soustředěné hře našeho mužstva v obraně k tomu nedošlo. Vyústilo to pouze v jednu nebezpečnou střelu, kterou náš brankář zneškodnil. Ke konci jsme do otevřené obrany mohli přidat ještě nějakou branku, ale to se už nepovedlo. Výsledek zápasu byl zasloužený. Konečně jsme se poučili z chyb v koncích jiných zápasů a výhru dotáhli.