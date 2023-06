První místo v soutěži oslavili v kraji mezi vůbec prvními. V konečném účtování nadělili druhým na pásce Rejšicím dvanáct bodů. Na první pohled by se mohlo zdát, že v Kosmonosech nemají u béčka sebemenší důvod cokoli měnit. K rošádě ale i tak dochází, a to na stěžejní pozici, té trenérské.

„S myšlenkou skončit u B-týmu Kosmonos jsem si pohrával cca tři čtyři kola před koncem. Po konci sezony už jsem měl v hlavě srovnané, že skončím a budu hledat novou výzvu,“ oznámil Deníku sedmačtyřicetiletý Miloš Marek.

Co za jeho koncem po úspěšné sezoně stojí? Podle kouče nemožnost samostatně pracovat na konceptu béčka v I. A třídě.

Předseda klubu Petr Bernard částečně souhlasí - kromě toho, že by nepokračování spolupráce mělo být čistě rozhodnutím samotného trenéra. „Nebylo v tom nic osobního, ale naše představy jsou jiné. Žádný samostatný koncept pro béčko nechceme. Hráči trénují společně, nehodláme je rozdělovat na dvě party,“ objasnil čelní představitel kosmonoského fotbalu.

Kdo se tedy ujme béčka, až za několik týdnů odstartuje nová sezona? „Momentálně s někým jednáme. Chceme mít samozřejmě jasno v co možná nejbližší době. Na druhou stranu na to nepotřebujeme tlačit. Jak říkám, áčko a béčko trénují společně, trenéři tam jsou, navíc zůstal asistent pan Nemetz, ten odvolený nebyl. Není to pro nás žádný kritický bod,“ ujistil Petr Bernard. Rozchod podle jeho slov nebyl nijak vyhrocený.

Co možná nejúspěšnější sezonu napříč všemi soutěžemi přeje klubu z kopečku nad Boleslaví i samotný Miloš Marek. „Chtěl bych poděkovat kolegovi Vítězslavu Nemtzovi za pomoc s vedením B-mužstva, všem hráčům za poslušnost a respekt. Bylo mi ctí je trénovat. Klukům přeji mnoho úspěchu v nové sezoně a co nejméně zranění,“ dodal Miloš Marek.

Rychlý konec prvního působení u dospělého týmu na úrovni krajských soutěží, kde předtím vedl jen mládež, jej prý od dalšího trénování rozhodně neodradí a podle svých slov se už nyní těší na eventuální novou výzvu. S jarní bilancí jediné porážky, tří remíz a devíti výher by o nabídky nemusela být nouze…