Ten prožil hodně turbulentní start do utkání. „Hned ve čtvrté minutě jsem si dal vlastní gól. Jejich záložník poslal ostrý centr do vápna a já měl za zády útočníka, takže jsem chtěl balón odkopnout na roh. A neskutečně jsem ho narval do naší šibenice,“ popisuje úvodní branku zápasu její nechtěný autor. „Navíc to bylo u hospody, kde bylo nejvíc domácích fanoušků, takže jsem od nich dostal ještě pořádně naloženo,“ směje se při vyprávění Jan Kvapil.

Smát se ale mohl i na hřišti, protože hned po rozehrávce vybojovali Bakovští rohový kop, po němž brankové manko hlavou sám smazal. „Mám teď střeleckou formu, a je mi jedno, do jaké je to branky,“ dodal v připomínce tři týdny starého vítězného zápasu proti Libčicím (5:2), kdy se také prosadil do obou branek.

Ve Velvarech šli následně po Kvapilově one man show do vedení domácí, kteří vyhráli poločas 2:1. „V kabině jsme si řekli, že musíme víc zabrat a po přestávce se nám podařilo zápas otočit,“ hlásí Kvapil fakt, že po gólech Bartoně a Ajchlera hosté v 58. minutě vedli 3:2. Zápas ale do vítězného konce nedovedli, v 85. vyrovnal na konečných 3:3 Vojtěch Maňas.

Bod hosté nakonec podle Kvapila brali: „Jeli jsme na zápas s kombinovanou sestavou. Pro vyloučení chyběl kanonýr Vaněk a nebyli ani další hráči. Se mnou hrál na stoperu David Boško a vytvořili jsme spolu asi nejpomalejší stoperskou dvojici na světě.“

Velvary B – Bakov 3:3 (2:1)

Branky: 4. vlastní, 29. Černý, 85. Maňas – 6. Kvapil, 55. Bartoň, 58. Ajchler. Rozhodčí: Lambev. ŽK: 1:3. Diváci: 45.

Poslednímu cukrovarníci nadělili kanára. A teď hurá na prvního!

TAKÉ PŘIVELI BOD

Fotbalisté Chotětova si o víkendu také přivezli bod z venkovního placu. Ten brali za remízu 1:1 na hřišti Hovorčovic. Obě branky tady padly už v prvním poločasu. Za domácí otevřel skóre ve 26. minutě Valíček, o dvanáct minut později srovnal chotětovský Ondřej Souček.

Hovorčovice – Chotětov 1:1 (1:1)

Branky: 26. Valíček – 38. O. Souček. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 3:3. Diváci: 80.

POSLEDNÍ DOSTAL BŮRA

Třetí rezerva Kosmonos si doma smlsla na posledním celku Velkého Borku. Ten domů na Mělnicko odjížděl s pětigólovým přídělem. Za domácí dávali góly výhradně mladíčci – v prvním poločase se trefili Mulligan s Kohoutem. Ve druhé půli završil první jmenovaný dokonce hattrick, skóre pak uzavřel tři minuty před koncem Boxan.

Kosmonosy B – Velký Borek 5:0 (2:0)

Branky: 9., 55. a 80. Mulligan, 27. Kohout, 87. Boxan. Rozhodčí: Špaček. ŽK: 1:2. Diváci: 110.

Benátky dělaly z hostujícího brankáře hrdinu, Kosmonosy a Horky alespoň s bodem