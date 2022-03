Kralupští jeli k utkání do Chotětova s patřičným respektem. Vždyť právě s pátým týmem pořadí startovali soutěž pouze domácí remízou. Navíc je před úvodním hvizdem jara potrápila sestava, z níž ještě při rozcvičce vypadl kvůli svalovém zranění druhý nejlepší střelec soutěže Mařík. Chyběla i futsalová posila Zdržálek.

I bez nich si ale hosté až v nečekaně poklidném ději, který nepřinesl ani jednu kartu (!), poradili. Hráčem utkání se podle vedení Kralupanů stal výborně hrající Jakub Polák. Po neproměněných úvodních šancích spoluhráčů našel právě on jako první cestu do brány domácích. Na těsně vyhraném poločase měl ovšem podíl i brankář Šídlo, který před „svačinou“ chotětovské střelce nejméně dvakrát vychytal. Ve druhé části hosté zkontrolovali průběh ještě zásahy Matějčka a Vítečka po standardní situaci.

„Tentokrát jsme soupeře z Chotětova přehráli a až na desetiminutový výpadek v první půli jsme byli lepším mužstvem,“ mínil předseda Kralup Luboš Černý, podle kterého mohla být výhra ještě výraznější, nebýt nepřesné koncovky. „Pozitivní je, že jsme si dokázali poradit s absencemi a na utkání to nebylo znát.“

„Pro nás je výsledek možná až krutý, ale zasloužený. Kralupy prokázaly svou kvalitu a měly zápas pod kontrolou. My jsme své šance měli, ale neproměnili,“ hodnotili domácí na svém webu.

Nevydařený start si naopak připsal tým zimující na druhém místě. Byšice v Kosmonosech vyšly střelecky poprvé v sezoně naprázdno. Kromě porážky zapsaly i vyloučení brankáře Dominika Hnízdila, který po odpískání podkopl Fišera. Podle trenéra Byšic a zároveň brankařova otce šlo o stěžejní moment celého utkání.

„Červená byla jasná a úplně zbytečná. Myslím, že to rozhodlo celý zápas, který jsme si takto prohráli de facto sami,“ nechválil zrovna svého potomka Daniel Hnízdil. I přes nevyvážený počet hráčů na obou stranách byl podle něj zápas otevřený až do konce. „Druhou půli jsme i v deseti byli minimálně vyrovnaným soupeřem, mohli jsme dát klidně tři góly – jednou utekl ze strany Priatka, ale gólman mu to chytil, dvakrát střílel za vápnem těsně nad šibenici Pepa Gabčo. Soupeř dal na dva-nula až v poslední vteřině, kdy utekli po naší rozehrané standardce.“

Vyloučení brankáře potkalo na úvod jara také Lužec. V důležitém duelu s Bakovem chybělo za stavu 1:1 do konce sotva deset minut, když Rollo „vyměnil“ vlastní pokračování v zápase za zmaření velké šance na rozdílový gól. Ten se nakonec v nastaveném čase zrodil po standardní situaci na opačné straně. Předseda hostujícího klubu Roman Vaněk pak na webu informace o utkání trefně překřtil na návod, jak ztratit zápas a darovat body. „První jarní mistrovský zápas Bakovákům nevyšel, byť celý zápas měli otěže ve svých rukou,“ glosoval porážku.

Až v závěrečných minutách zlomily Radonice ve svůj prospěch duel s Líbeznicemi. Ty ještě za bezbrankového stavu dokonce pohrdly penaltou. Trest pak obstarali střídající útočníci domácích. „Odehráli jsme těžký náročný zápas a se štěstím bereme tři body, bylo to spíše remízové utkání,“ přiznal domácí hrající kouč Jan Janík a svůj tým chválil „za odmakanou defenzívu“.

Zápas prý jinak přesně naplňoval parametry prvního jarního fotbalu. „Utkání bylo z obou stran takové všelijaké, uspěchané, spousta nepřesností. Bylo znát, že se ještě na trávě pořádně nehrálo,“ dodal Janík, jehož tým bude v následných kolech čelit dvěma favoritům – nejdříve se představí v Kralupech a pak přivítá Starou Boleslav.

16. kolo (14. hrané): Velvary B – Libčice 2:0 (76. Rubeš, 89. Vošmera), Kosmonosy B – Byšice 2:0 (29. a 90.+3 Maryška), Hovorčovice – Holubice 3:0 (47. a 52. Tresner, 30. Ptáček), Lužec – Bakov n. J. 2:1 (62. Peroutka, 90.+6 Kučaba – 65. Velechovský), Radonice – Líbeznice 2:0 (88. Lukáš, 90+1. Karabello), Chotětov – Kralupy 0:3 (22. Polák, 62. Matějček, 80. Víteček), V. Borek – St. Boleslav 1:4 (40. Lamač – 9. Bláha, 54. Brůžek, 72. Štěpánek, 82. Krulich)