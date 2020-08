V desáté minutě se po rychlé akci prosadil Matěj Vaněk, který šikovně přehodil brankáře Milana Szaba a hosté vedli. Náskok Bakova však netrval dlouho, protože o pět minut později přihrál Patrik Semík Milanu Semeckému, který podél brankáře poslal míč do sítě.

Ještě před koncem prvního poločasu se hostující celek dostal znovu do vedení. Gólman Bakova nejprve vyrazil tvrdou střelu Lukáše Balíka. Následně se bakovští hráči dostali do protiútoku, který zakončil úspěšnou střelou Jan Zemanec. Bakov nad Jizerou si do druhého poločasu přinesl jednobrankové vedení a dál pokračoval v aktivní hře. Měl k dispozici sérii rohových kopů, ale obrana Starých Splavů v čele s brankářem Szabem dokázala odolat.Domácím se podařilo vyrovnat ve dvaašedesáté minutě. První zakončení hlavou Radku Chlumeckému nevyšlo, druhé už ano. Stav zápasu byl 2:2.

Klíčová pasáž zápasu se odehrála v posledních deset minutách. Vítěznou branku utkání vstřelil hostující Josef Hůlka, který potrestal několik neproměněných šancí domácích. Rezervní tým Doks se pokoušel o vyrovnání, ale na aktivněji hrajícího soupeře nestačil. Domácí se prakticky na útočnou část hrací plochy nedostali. V samotném závěru zápasu stanovil konečný výsledek Petr Vitmajer. Bakov nad Jizerou zápas na půdě soupeře zvládl a vyhrál 4:2.

„Vzhledem k dovoleným našich hráčů jsme k zápasu jeli v podstatě s B týmem a dorostem. Kluci odvedli to, co měli a výsledek odpovídá dění na hřišti," zhodnil druhý přípravný zápas Bakova trenér Jaroslav Kamenický.

Fotbalisté Bakova odehrají před mistrovským zápasem ještě dva přípravné. Nejprve v sobotu 8. srpna nastoupí proti AFK Pečky, a pak 15. srpna nastoupí proti Akumě.