/FOTO/ Skvělou jarní formu potvrdili fotbalisté Bakova i proti papírovému favoritovi, nezlomilo je ani 50 minut v oslabení a po vysoké výhře 5:2 se výrazně přiblížili záchraně I. B třídy. Hattrickem se zaskvěl dorostenec Josef Sedláček.

I. B třída - 15. kolo: SK Bakov - AFK Libčice (5:2), 3. 6. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Sedmnáctiletá hvězda zápasu mohla otevřít skóre již v 8. minutě, ránu z brejku po Matoušově přenesení hry však zastavilo břevno. Hosté dostávali bakovskou obranu často do úzkých, v největší šanci Punčochář zcela sám neprostřelil Kalčíka, který mu zmenšil střelecký úhel a v pokleku vyrazil.

Ve 23. minutě předvedl Matěj Vaněk, jak se zakončují nájezdy. Vychutnal si kličkami obránce i brankáře a zásunem do prázdné rozjásal diváky. Zápasu však ještě před přestávkou dodal pro Bakov nepříjemnou zápletku Maryška, který se po druhé žluté nechal vyloučit. „Oba fauly byly zbytečné, hlavně první na soupeřově velkém vápně,“ divil se jeho počínání bakovský trenér Jaroslav Kamenický.

Navíc když po následném trestném kopu ze skrumáže vyrovnal k tyči Paluka na 1:1. Ve zbylém tříminutovém úseku stačil Bakov odpovědět. Trestný kop z 20 metrů proměnil odskokem k tyči v gól do šatny Sedláček.

Po přestávce oslabený Bakov srdnatě vzdoroval a nepouštěl Libčice do šancí. V 68. minutě padl brankář Basl pod nohy Vaňkovi a až po odehrání míče přes něj bakovský útočník přepadl. Hodně přísnou penaltu pak sám i proměnil. Za hosty však vzápětí snížil nádherným padáčkem z 25 metrů do šibenice Vondra – 3:2.

Že by se domácí položili, to ani náhodou. Hůlka prokličkoval libčickou obranou, jeho střelu Basl jen vyrazil a dorážka do sítě patřila Josefu Sedláčkovi. Tentýž hráč pak navlas stejný slalom předvedl za dvě minuty i sám a zpečetil na konečných 5:2.

„Libčice byly fotbalovější, ale my jsme byli přímočařejší, kluci odmakali padesát minut v oslabení a využili své šance,“ uvedl Jaroslav Kamenický. „Začali jsme jezdit po zadku a uvědomili si, že k záchraně musíme bojovat jeden za druhého. Za dnešní výkon chci hráčům poděkovat.“

Bakov dlouho uzavíral tabulku, z posledních šesti kol ale vybojoval 16 bodů – víc než za předchozí třikrát delší úsek. V závěru sezony ale čekají náročné zápasy v Rejšicích a Pěčicích. „Jsme na vítězné vlně, pojedeme si pro vítězství i tam,“ vyhlásil sebevědomě Jaroslav Kamenický.

Bakov – Libčice 5:2 (2:1)

Branky: 45., 74. a 76. Sedláček, 23. a 68. z PK Vaněk – 42. Paluka, 71. Vondra. Rozhodčí: Mansour. ŽK: 1:3. ČK: 41. Maryška (B). Diváci: 120. Střely na bránu: 8:4. Rohy: 2:8.

Bakov: Kalčík – Hůlka, Hájek, Frelich, Bartoň – Formáček, Maryška – Matouš (83. Cecava), Vaněk (80. Velechovský), Sedláček (88. Resl) – Ajchler (61. Valenta).