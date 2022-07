Oznámil jste konec v Komisi mládeže a Výkonném výboru SKFS ze zdravotních důvodů. Nejen já pevně doufám, že budete brzy v pořádku. Díky. Určitě budu. V některých obdobích je běžné kumulování pracovních funkcí a já jsem zjistil, že mám jedenáct pracovních úvazků. To není stěžování, spíš můj dlouhodobý problém. Neumím moc říkat „Ne“ a to mě trochu doběhlo. Musím přibrzdit a některé věci bohužel ze své práce vytěsnit.

Když jsem vás poznal, byl jste extrémně pracovně vytížený. Může i tohle hrát roli na lidské zdraví? Co všechno jste stíhal?

Myslím, že v dnešní době to má podobně větší procento populace. Kromě metodického řízení mládeže Dukly a jejího přemostění do dospělých kategorií se věnuji tři a půl roku velmi intenzivně programu Trenéři ve škole, který jsme zakládali s Michalem Prokešem (bývalý sportovní ředitel FAČR – pozn.) a Honzou Macháčkem (historicky nejlepší ragbista ČR – pozn.). Před dvěma lety odešel Michal do Egypta a my jsme si museli s Honzou rozdělit jeho pracovní úvazek mezi sebe. Před dvěma lety nás o tento program požádal Karol Kučera (zmocněnec slovenské vlády pro sport – pozn.). Rádi jsme kolegům ze Slovenska poskytli metodiku a jezdíme pravidelně školit slovenské trenéry na tělovýchovné fakulty do Bratislavy, Bánské Bystrice a Košic. Kromě toho lektorsky působím na FAČR na všech úrovních trenérských licencí a také přednáším pro ostatní sportovní asociace (florbal, judo).

Do toho ještě učíte.

Učím také na VOŠ Josefa Dobeše se zaměřením na rozvoj Fotbalových, profesních studií. Od nového školního roku jsme se dokonce domluvili s úsekem vzdělávání na FAČR, že budeme pro studenty otvírat možnost studia C a B licence trenérství. Do toho založení a účast v hnutí F-evoluce a činnost v některých fotbalových orgánech – sportovní rada FAČR, VV SKFS, předseda KM SKFS. Také člen Metodické podpory na MŠMT k revizi Rámcových, vzdělávacích programů pro všechny úrovně školství. Člověk musí občas něco osekat a ubrat plyn.

Boleslav je z Rakouska doma. Za týden začne ligu ve Zlíně

Neuvěřitelný výčet! Jaký byl tedy pro vás rok v SKFS? Co se povedlo?

Co se povedlo musí vyhodnotit fotbalové prostředí Středočeského kraje. Záměrem komise mládeže bylo v prvním roce postupně narovnávat strukturu mládežnických soutěží na úrovni žáků a dorostu. Tyto soutěže byly minulým vedením SKFS totálně dehonestovány a tím se vytratily některé základní principy sportu, jako takového. Já bych chtěl touto cestou moc poděkovat všem klukům, členům komise mládeže. Většina z nich pracuje na úrovni okresních GTM a odvedli za rok neskutečný kus práce. To se mi to předsedovalo. Kromě spousty zaběhlých akcí v rámci kraje – měsíc náborů, návštěvy škol při výuce TV na prvním stupni, ukázkové tréninky v menších klubech jednotlivých okresů, okresní výběry, spoluúčast na školeních C licencí a mnoho dalších akcí.

Povedly se i nové projekty?

Jako jediný kraj jsme s kluky celoročně spustili nové dva projekty. Postupně se nám podařilo ve všech okresech nastartovat ukázkové tréninky pro vybrané hráče kategorie mladšího dorostu a dívek. Tréninky byly vedeny od září až do června každých čtrnáct dní jak pro kategorii U16 a U17 chlapců a kategorii U11 a U14 dívek. Pro chlapce i dívky bylo zorganizováno během roku několik turnajů a krajský výběr mladších dorostenců nakonec zvítězil v celostátním turnaji memoriálu Josefa Šurala. Hlavním cílem ale bylo přitáhnout co nejvíce kluků z této kategorie opět k fotbalu, aby nám s ním nekončili. V tomto věkovém období totiž pravidelně končí s fotbalem absolutně největší procento mladých hráčů. Chtěl bych také vyzdvihnout skvělou spolupráci s Milanem Kormaníkem. Známe se velmi dlouho a dělá pro rozvoj mládežnického fotbalu ve středních Čechách opravdu mnoho.

Jedním z hlavních úkolů bylo obrátit pyramidu krajských mládežnických soutěží tak, aby pomyslná špička byl znovu jeden krajský přebor. Jste s rozložením skupin pro sezonu 2022/2023 spokojený?

Nikdy asi nenajdeme absolutně ideální model, ale snažili jsme se s kolegy jak z komise mládeže, tak i kolegy z STK najít nejvhodnější model jednotlivých skupin. Budoucnost ukáže, jestli jsme cílili správně. Pracovalo na tom mnoho zkušených lidí z fotbalu.

Velká mrzutost pro Benátky. Boček si v přípravě zlomil klíční kost

Jak byl měl pokračovat trend v mládežnickém fotbale nejen v našem kraji?

Na prvním místě bychom měli zajistit, aby děti měli možnost pravidelně sportovat a mohli se rozvíjet všesportovně. To dnes velmi chybí. Potom dochází často k tomu, že velké procento hráčů končí s fotbalem. Jsou opotřebováni jak zdravotně, tak psychicky. Další postřeh mám s rodiči. Jaksi se nám geometrickou řadou zvýšilo procento velmi aktivních, v psychologii nazývaných hyperprotaktivních rodičů, kteří to samozřejmě myslí se svými ratolestmi velmi dobře, ale v reálu je ničí. A bohužel většinou neslyší, nevidí. Příkladů máme za sebou mnoho, ale někteří si musí touto zkušeností projít, je to jejich svobodná volba.

Pak mě napadá otázka, jak takové rodiče přesvědčit?

Znovu musím opakovat z metodického hlediska to, co jsme před lety s úsekem vzdělávání FAČR nastavovali. Klidné prostředí nám neustále ve velké míře chybí. Dovolím si malou úvahu. Myslím, že pokud celkově naše společnost nebude vyklidněná a vyrovnaná, tak logicky nemůže být ani ve fotbale. Ač se jedná jednoznačně o nejmasovější sport. Nese pouze znaky současné společnosti. Půjde to velmi pomalu a bude to otázka ještě mnoha let.

Hodně se mluví o fotbalové „úmrtnosti“ v kategorii mladšího dorostu U15. Máte nějakou ideu, jak tohle zastavit?

Ono vždy v minulosti v tomto věkovém období končilo větší množství hráčů. Je zbytečné tady nyní asi vyjmenovávat důvody proč k tomu dochází na pomezí pubertálního a adolescentního věku mladých lidí. Nyní se ale z této věkové kategorie stal téměř „ohrožený druh“. Určitě nevím, jak to zastavit, ale jak počet končících hráčů snížit se přirozeně nabízí. Dobrý přístup trenérů, zajímavá činnost – nejen fotbalový dril, ale také nabídka všesportovních činností, a dokonce i nesportovních aktivit jako noční pochody v horách nebo v lese, noční bojovky, noční pochody řekou, pracovní aktivity, natáčení filmu, hraní divadla, psaní povídek se sportovní tématikou, vytváření pěveckého pásma týmu atd. To jsou věci, které neskutečně posouvají týmovou dynamiku a zůstanou klukům pod kůží. Tyhle věci jsou emočně velmi silné a většinou na ně kluci nezapomenou do smrti. Je to vždy o lidech, kteří buď mladé lidi kultivují a rozvíjí, anebo je zajímá pouze aktuální výkon, a to je z dlouhodobého hlediska pro mladé kluky náročné. Nechme je bavit hrou.

Těžko kouše Příbram ve druhé lize. Wágner pomýšlí na prvenství mezi střelci

Zpět k SKFS. Novým předsedou Komise mládeže SKFS jste navrhnul Milana Kormaníka. Proč by to měl být zrovna on?

Známe se velmi dlouho. Hodně let jsme spolupracovali jak na úrovni projektu Létající trenéři, tak na úrovni krajských výběrů a dalších mnoha aktivitách pro děti ve Středočeském kraji. Moc si vážím Milanovi profesní odbornosti, pracovitosti a zapálení pro fotbal. Má největší přehled nad všemi akcemi organizovanými FAČR nebo SKFS. Pomáhá v rozvoji okresních GTM a úzce s nimi spolupracuje. Má mnoholeté zkušenosti s mládeží od nejmenších dětí v předškolním věku až po starší dorostence. Myslím, že v minulosti i Komisi mládeže SKFS vedl, ale neměl bohužel od minulého vedení VV patřičnou podporu, aby mohl komisi řádně vystavět. Nyní je situace diametrálně odlišná a věřím, že Milan bude tahounem.

MICHAL PAVLÍK