Osm zápasů. Osm výher. Tak zatím vypadá bilance fotbalistů Hlízova v B skupině středočeské I. A třídy.

17. kolo fotbalové I. A třídy: Čáslav B - Rejšice 4:0 (1:0). | Foto: Václav Dastych st.

Jejich zatím suverénní jízdu soutěží nepřibrzdily ani Rejšice. Ty přivítaly lídra soutěže na domácím hřišti a ze vzájemného duelu odešly poraženy poměrem 1:3. Hostům patřil úvod a závěr prvního poločasu. V osmé minutě poslal Hlízov do vedení Šesták, těsně před odchodem do kabin zvýšil hostující náskok Tomíšek. Plány na zvrat v utkání domácímu týmu pak zkomplikoval v 51. minutě Vratislav Hlaváč. Ten uviděl nejprve žlutou kartu od rozhodčího Nehasila, když se domáhal odpískání pokutového kopu. Po obdržení žluté se zeptal rozhodčího zda si z něj nedělá srandu. Nedělal. A přidal Hlaváčovi druhou žlutou. Hosté přesilovku využili po sedmi minutách, kdy na 3:0 zvýšil Kopecký. Až pak se dostali ke slovu i domácí. Hned za minutu totiž snížil Bělík, to ale bylo ze strany deseti domácích hráčů vše.