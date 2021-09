„Po průběhu zápasu musíme bod brát. Kolín měl k vítězství určitě blíž,“ měl jasno trenér domácích Radim Truksa. S výkonem svého mužstva byl paradoxně spokojenější v prvním poločase, kdy nabralo těsnou ztrátu. Stalo se tak poté, co se hosté v blízkosti branky opakovaně dostali k odraženému balonu a akci úspěšně dohráli.

„Měli jsme poločas zvládnout bez gólu. Z naší strany to nebylo herně špatné. Kolín má velmi kvalitní mužstvo, jedno z nejlepších v divizi. Hodně dobré v kombinaci, silné na míči. V prvním poločase se nám povedlo celkem eliminovat jejich dobrou hru a nepouštěli jsme je do šancí, vyjma gólu, který jsme dostali,“ ohlédl se Truksa s tím, že vyložené šance chyběly i před hostující brankou.

Po změně stran se podle něj nasazenou laťku nepodařilo udržet. „Kolín to rozbalil, jak je známe. Byli druhý poločas jednoznačně lepší – herně i na šance,“ přiznal Truksa, jehož tým trápil především desetigólový nejlepší kanonýr soutěže Jiří Sodoma. „Jak jsme na něj hráli první poločas dobře, ve druhém jsme si s ním vůbec neporadili. Nahoře uhrál všechny balony, rozdělovat to, připravoval šance a sám se do nich dostával. Jen shodou okolností a některými dobrými zákroky Radima (Straky) nám nedal gól,“ měl jasno Truksa.

Benátky ale nejen ustály všechny horké chvilky před svojí brankou, samy v závěru udeřily. „Přiklonilo se k nám štěstí. Jak jsme ho v minulých zápasech neměli, tak dneska ano,“ glosoval Truksa vyrovnání z 88. minuty, kterému předcházela mela v brankovišti po nakrátko rozehraném rohu.

Podle hostujícího kormidelníka Petra Pavlíka dostali přihlížející ukázkový příklad, jak se dá zremizovat jasně vyhrané utkání. „Místo, aby to při vší úctě k domácím skončilo jedna-pět, si odvážíme jen bod po naší nedisciplinovanosti. Hráči byli upozorňováni, že domácí rychle rozehrávají. Pět lidí se pak otočí zády k míči. Je to nevysvětlitelné, nechápu to. Zápas jsme tím víceméně degradovali. I když jsme byli lepší, odvážíme si pouze bod.“

Benátky – Kolín 1:1 (0:1)

Branky: 88. Kopa – 38. Pelyak. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 4:2. Diváci: 150. Benátky: Straka – Zabilanský (81. Košek), Holeček (71. Komma), Glöckner, Slicho – Bodlák, Kopa, Šimek (59. Mansfeld), Šimeček, M. Macek – Jimmy.