Pro sedmadvacetiletého útočníka původem z Mělnicka jde o skutečný návrat na místo činu. Právě z Neratovic v roce 2010 vyrazil coby čerstvý dorostenec do nejslavnější regionální značky, tedy do Mladé Boleslavi.

Kolečkem přes druholigová hostování ve Vlašimi, Varnsdorfu a Jihlavě, kam nakonec i přestoupil, se nyní objevuje ve žlutomodrých neratovických barvách znovu.

"Klub vypadá pořád stabilní a konečně se mu vracejí ambice, proto jsem vyslyšel Neratovice," objasňuje hráč v ideálním fotbalovém věku, ovšem zároveň s omezením, že časté zdravotní problémy v poslední době dovolí spíš už jen tréninkovou zátěž amatéra. "Doufám, že Neratovicím bude něco platný. Budu potřebovat čas, ale věřím, že se do toho co nejdřív dostanu."

Přitom ještě před pár týdny měl nejlepší druholigový kanonýr sezony 2019/2020 namířeno do nižší soutěže v Rakousku. Jenže cestování půlhodinku za jižní hranici by nakonec bylo častější a náročnější, než trojnásobný otec původně zamýšlel. "Rakousko bohužel nevyšlo, což nechci ani moc komentovat," považuje hraní za hranicemi za uzavřenou záležitost.

Návrat do Neratovic, o kterém mluvil v budoucím čase ihned poté, co po minulé sezoně oznámil konec profesionální kariéry, nakonec neplánovaně urychlil. Na stadion to teď bude mít z domova prakticky jen přes Labe.

Potřebné přestupové náležitosti sice klub šéfovaný Vladimírem Kaňkou nestihl na první domácí mistrák s Kladnem, jak původně plánoval. Do středečního poháru s druholigovým Varnsdorfem (výkop v 18:00) už zasáhnout může. Proti jednomu z bývalých klubů dokonce vyběhne v základu. Alespoň částečně zmírní četné absence (Kokoška, Šobr, Chlumecký, Kalabiška, Janíček) v domácím týmu.