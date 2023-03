„Je po zápase,“ bylo slyšet z tribuny na čáslavském stadionu ve 24. minutě utkání. To domácí podruhé inkasovali. Během jediné minuty a v obou případech to bylo ze standardní situace. Jako první zakroutil parádně míč do brány Šimeček, následně se trefil Kopa.

Jenže Čáslav se z nepříznivého stavu oklepala a zabrala po změně stran. Benátky svůj náskok neudržely a také dvakrát inkasovaly. Domácí nakopl hned po minutě hry ve druhém poločase Chábera, vyrovnání Hejného přišlo o pět minut později. Bod je zlatý především pro čáslavský tým, i když v boji o záchranu v soutěži je to málo. A pro Benátky podle slov trenéra Staňka také.

„Hodnotí se mi to s těžkým srdcem,“ ulevil si trenér hostujícího mužstva Tomáš Staněk. „Měli jsme utkání dobře rozjeté vedli jsme dva nula, ale vedení jsme ztratili. Chtěli jsme v Čáslavi uspět, ale po průběhu zápasu jsme bod spíše získali,“ přiznal benátecký kouč.

„Ve druhém poločase jsme si nedokázali absolutně poradit s útočníkem Hejným, který byl u obou branek a měl další šance. V prvních dvaceti minutách jsme se hledali, měli jsme problém s terénem, hráli jsme poprvé na přírodní trávě, náš herní projev nebyl ideální. Pomohli jsme si dvěma standardními situacemi. Ve druhém poločase se stalo to, co nikdo nechce a inkasovali jsme hned v první minutě. Čáslav se dostala na koně, my jsme šli výkonem hodně dolů. Vzápětí jsme inkasovali podruhé a pak měli domácí tři gólové situace. Když to vezmu s nadhledem, tak jsme bod v Čáslavi získali,“ zopakoval Tomáš Staněk.

Podle čáslavského kouče Jakuba Svobody se v prvním poločase hrálo vyrovnané utkání do prvního gólu. „My jsme byli nebezpečnější. Chábera třikrát utekl obraně, ale jeho situace jsme pořádně nezakončili. Ronovský šel sám na brankáře, ale toho trefil jen do nohou. Pak přišla studená sprcha, kdy jsme dostali hezký gól z trestného kopu a následně jsme si nepohlídali hráče po další standardce. Od stavu nula dva si hosté hlídali výsledek. My jsme měli stoprocentní šanci ještě v prvním poločase, ale Hajník našel hlavou jen náruč brankáře. Na vyložené šance to bylo dva dva, ale soupeř byl efektivní a trestal naše chyby,“ zhodnotil první poločas krajského derby Jakub Svoboda.

„Za druhou půli klobouk dolů za náš výkon. Dali jsme rychle kontaktní gól a za chvíli jsme srovnali. A to ještě Chábera přeloboval brankáře, jenže hostující hráč míč odkopl. Mohli jsme skóre otočit. Pak škoda mluvit – Hejný trefil břevno, Dudla trefil břevno a Peca tyč. Troufnu si říct, že my jsme měli větší šance než soupeř. Je strašná škoda, že jsme lacino inkasovali dvě branky. Měli jsme si ze zápasu odnést daleko víc,“ vyprávěl po utkání kormidelník Čáslavi.

Čáslav - Benátky 2:2 (0:2)

Branky: 46. Chábera, 51. Hejný - 23. Šimeček, 24. Kopa. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Šimek. Diváci: 150.

Čáslav: Vlček – Vančura, Čuchal, Mráz, Ronovský (46. Hejný), Petrů, Chábera, Hajník, Peca (87. Konyvka), Bašek (84. Dudla), Slavík (70. Hannich).

Benátky: Dědek – Vobořil, Komma, Slicho (59. Knobloch), Šimeček, Kopa, Zabilanský, M. Macek, Bodlák, Komárek (70. Yaroshenko), Glöckner.