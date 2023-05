V utkání dvou týmu z opačných pólů tabulky divizní skupiny C rozhodoval jen jediný gól. Ten vstřelil pět minut po začátku druhé půle benátecký obránce Zabilanský. Domácí, hrající o záchranu, byli po většinu utkání pod tlakem zkušenějšího soupeře, ten však zahazoval i ty největší příležitosti, a tak byl zápas otevřený až do závěrečného hvizdu sudího Šimka. Po něm si mohli benátečtí hráči oddychnout, neboť jejich náskok na druhém místě se neztenčil.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Duel, který byl odehrán v náchodské části Běloves, ležící jen necelé dva kilometry od hranic s Polskem, měl jasného favorita. Benátečtí hráči svoji hrou prognózy naplňovali. Od úvodu zápasu byli více na míči a vytvořili si také několik příležitostí.

Po čtvrt hodince hry netrefil míč před odkrytou částí brány skluzující Slicho. O minutu později trefil Macek parádní střelou břevno náchodské brány. I nadále diktovali svěřenci hostujícího trenéra Staňka hru a náchodského soka do šancí nepouštěli. Výjimkou byla situace ze 41. minuty, kdy po přímém kopu hlavičkoval do branky Punar, nacházel se však v ofsajdu, který pomezní rozhodčí Beneš postřehl.

Podobný herní obrázek pokračoval také ve druhém poločase. Po pěti minutách hry už stodvacítka diváků na náchodském stadionu branku viděla. Komárek ze středu hřiště našel nabíhajícího Zabilanského, který mířil přesně k pravé tyči. Po hodině hry se chviličku radovali také domácí, kapitán Brich ale po další standardní situaci dostal míč do sítě úmyslným hraním rukou. Gól tak nebyl uznán a Brich si zblízka, z rukou hlavního rozhodčího Šimka, prohlédl žlutou kartu.

S blížícím se koncem utkání vrhli domácí všechny síly do útoku. Zkušený trenér Krejčík stáhl hru jen na tři obránce a logicky se pro benátecké hráče otevírala zadní vrátka. Tisíciprocentní příležitost ale spálil střídající Mbah, který obešel brankáře Baláže a místo přihrávky zcela volnému Jarošenkovi, jenž by zakončoval do prázdné brány, volil střelu, kterou na brankové čáře odkopl jeden z domácích hráčů.

V nastaveném čase nepotvrdil vítězství ani další střídající hráč. Útočník Pažout uháněl z vlastní poloviny sám na brankáře Baláže, jeho bránu ale o chloupek minul. Po téměř pěti nastavených minutách byl zápas ukončen. Benátečtí si výhrou upevnili druhou příčku, nad náchodským soupeřem se naopak stahují sestupová mračna.

Karel Krejčík, Náchod: Ukázalo se, že Benátky mají kvalitnější mužstvo. Našim klukům nemůžeme upřít snahu, protože bojovali. V závěru jsme se snažili nakopávat míče dopředu, avšak dělali jsme chyby. Benátky z toho měly několik vyložených situací. Trošku mě mrzí, že jsme vstřelili dvě branky, přičemž ani jedna nebyla uznána. Podívám se na video, jak to vypadalo. Je pravdou, že za celý ročník se několikrát stalo, že nás soupeři podobnými góly, které nebyly úplně fér, ztrestali. Minimálně jednu branku jsme mohli vstřelit. Jarní část sezóny nás zastihla s hromadou zraněných hráčů. Dnes hrál i můj syn na pár minut, a to má teprve měsíc po natržení svalu. Ze sestavy nám vypadl také Bičiště. Dnes nenaskočil ani Havlena. Myslím si, že zrovna Honza by nám dnes pomohl. Bohužel asi hrajeme to, na co máme. Ukazuje se, že na divizi je to málo.

Tomáš Staněk, Benátky: Z naší strany jsme odehráli slušné utkání. Celý zápas se hrálo víceméně na jednu bránu. V prvním poločase jsme neměli takovou kvalitu v pokutovém území. Ve druhé půli jsme soupeře otevřeli a vše nám hrálo do karet. Co jsme dnes neproměnili, bylo trestuhodné. Měli jsme snad pět brejkových situací, z toho třikrát jsme šli ve dvou hráčích na nikoho. Do poslední minuty pak trneme, jestli nepřijde nějaký dlouhý balón do pokutového území. Tří bodů z venku si vážíme.

Zdroj: tvcom.cz

FK Náchod - SK Benátky nad Jizerou 0:1 (0:0)

Branka: 50. Zabilanský. Rozhodčí: Šimek – Bednář, Beneš. ŽK: 3:2. Diváci: 120.

Náchod: Baláž – Světlík (76. Krejčík), Punar, Locker, Král (76. Knap) – Simon, Brich, Petřík, Zámečník (59. Jahoda) – Rojšl, Rajnoch (59. Ansorge).

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Slicho – Bodlák (67. Knobloch), Šimeček (85. Boček), Vobořil, Komárek, Jarošenko (82. Pažout) – Macek (67. Mbah).

ONDŘEJ NEJEDLO