/FOTOGALERIE/ Z gólově nejbohatšího utkání skočili rovnou do nejchudšího. Fotbalisté Kosmonos ostatně bez zraněného kapitána Fabiána s podobným záměrem na hřiště pátých Neratovic i jeli. Utkání 18. kola divize B chyběly střely na bránu i výraznější šance. Bezbrankový výsledek byl logickým vyústěním.

Divize B, 18. kolo: FK Neratovice-Byškovice - SK Kosmonosy (0:0), 18. 3. 2023 | Foto: Jan Sláma

„Jeli jsme se s tím, že chceme hrát vzadu na nulu a ubojovat bod. Nakonec jsme měli v 85. minutě jako by nejvyloženější šanci, kdy Král z malého vápna netrefil balon. My jsme takové šance přežili dvě. Jinak to bylo bez nich. Bojovné utkání, na těžším terénu. S bodem jsme spokojení,“ konstatoval po závěrečném hvizdu trenér Kosmonos Michal Mašek.

Potvrdil zároveň, že roli v taktice sehrál právě i minulý zápas proti Štětí (6:3). Kosmonosy v něm potvrdily, že se hrou dopředu nemají problém, tři inkasované góly ale byly jistou výstrahou.

„Po těch zbytečných třech gólech jsme řekli, že chceme hrát na nulu. Kluci to splnili na sto procent. S defenzivní prací jsme dnes spokojení. Šancí bylo na těžkém terénu pomálu, ale to je asi v těch prvních zápasech normální,“ uvažoval kouč Kosmonos.

Podle jeho slov se naopak až tolik neprojevila absence jednoho z hlavních tahounů, Tomáše Fabiána nepustilo do hry svalové zranění z minulého zápasu. „Posunuli jsme Pajera do kraje a zhostil se toho dobře. Ta ztráta pro nás ani nebyl tak citelná, jak jsme si mysleli.“

Domácí kormidelník Pavel Janeček po utkání řekl, že nepříliš pohledný zápas skončil spravedlivou remízou.

Pro aktuálně osmé Kosmonosy šlo v sezoně o desátý získaný bod na hřištích soupeřů a celkově čtyřiadvacátý.

Neratovice - Kosmonosy 0:0

Rozhodčí: Fencl. Hráno bez karet. Diváci: 120.