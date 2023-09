Bývalý mládežnický reprezentant přestupem mávnutím proutku vyměnil boj o záchranu za ten postupový. Pro Kosmonosy jde po krajně nevydařeném vstupu do soutěže o velkou ránu, s níž nepočítaly.

Trenér Michal Mašek potvrdil, že šlo o hráčovo rozhodnutí, které klub mohl jen stěží zvrátit. „My jsme s tím ani moc dělat nemohli. V některých věcech klubu jako Benátky zkrátka konkurovat nemůžeme a ani nechceme,“ nebylo do řeči Michalu Maškovi.

Ztráta zkušeného středopolaře mu podle jeho slov momentálně asi nejvíce vadí po lidské stránce. „Je to pro mě zklamání. V takové situaci se něco podobného vůbec nedělá. Těžko se mi o tom mluví. Pro nás to bylo dost nečekané. Benátky měly zájem v létě a minulou zimu, on je odmítl, že bude u nás, a pak se to odehraje v pátém kole,“ popisuje své rozčarování Mašek.

Autor čtyřiašedesáti prvoligových startů a šesti branek si uvědomuje, že dost lidí může jeho krok vnímat jako útěk z boje. „Ale není to tak,“ odmítá pro Deník s tím, že myšlenka na změnu fotbalové adresy v něm rezonovala už delší čas. „Přemýšlel jsem nad tím třeba poslední půl až tři čtvrtě roku. Cítil jsem, že potřebuji nějakou změnu, a jelikož mě Benátky oslovily už poněkolikáté, tak jsem se nakonec rozhodl,“ vykládá.

Přiznává, že důvodů pro odchod bylo víc. „Nejzásadnější je asi ta vnitřní změna a další motivace,“ ujišťuje. „Je mi 34 a mám za sebou X zdravotních problémů během profesionální kariéry. Teď se několik let cítím relativně pořád dobře, takže jsem chtěl ještě změnu,“ dodává.

Prostředí benáteckého fotbalu zná z doby, kdy tehdy ještě ve třetí lize klub plnil roli farmy Mladé Boleslavi. Tam společně působil také s Janem Kyselou, současným asistentem kouče Staňka. „Většinu kluků znám,“ přidává. Vylučuje také, že by jakoukoli roli hrálo současné postavení v tabulce, do Benátek by prý šel, i kdyby měly třeba jen zlomek bodů.

Opačným směrem další mladíci

O dalších aspektech kosmonoského sbohem se Fabián šířit nechce. Jen spekulovat tak lze, že mohou souviset s aktuální a podle mnohých úspornější podobou hráčského kádru. V souvislosti s ním kouč Mašek na startu sezony skloňoval slova jako konsolidace, omlazení a práce s mladými na úkor angažování „vysloužilých“, byť kvalitních hráčů. Počítal i s tím, že půjde o běh na dlouhou trať. Série porážek mu zatím (naneštěstí pro klub) dává za pravdu.

Trenér Kosmonos Michal MašekZdroj: Deník/Luboš KurzweilDo stávající filozofie zapadají i aktuální příchody hned dvou hráčů opačným směrem, tedy z Benátek. Útočník Michal Pažout i obránce Samuel Poustecký patří do kategorie nadějných hráčů, kteří v jednadvaceti letech zkušenosti na úrovni čtvrté nejvyšší soutěže teprve sbírají. Ex-bousovský střelec už naskočil při poslední smolné porážce s Vysokým Mýtem. „Je otázka, jestli nám to v této situaci pomůže. Potřebovali bychom spíše zkušené, kteří jsou schopní se s tou situací trochu porvat. Bude to pro ně složitá škola života,“ zakončil Michal Mašek.