Pro oba soupeře šlo o první z řady zápasů, které pro ně budou v nové sezoně velkou neznámou. Zatímco Středočeši hráli naposledy ve skupině C, Západočeši áčko. "Čekají nás soupeři, se kterými jsme doposud neměli šanci se potkat, natož poznat jejich kvalitu," připomněl kouč Mašek.

Domácí se už po pěti minutách dočkali úvodní trefy poté, co Kořínek tečoval Pajerův volný přímý kop do protipohybu brankáře. Těsné vedení vydrželo až do druhého poločasu.

"Do zápasu jsme vstoupili aktivně a s velkou chutí zejména v útočné fázi. I po úvodní brance jsme se tlačili do zakončení a měli spoustu vyložených šancí," mrzely Maška možnosti Kubelky, Marka, Fabiána či Kořínka, jejich proměnění stály v cestě brankář hostí, tyč, respektivě nedůrazné zakončení. "Hosté se kromě dlouhých nakopávaných míčů nezmohli téměř na nic," dodal Mašek.

Druhá půle zpočátku pokračovala ve stejném duchu, a to opět i s rychle vstřeleným gólem hostitelů. Kubelka tentokrát nedal po uvolnění od Maška důrazným zakončením brankáři šanci.

Třetí gól, kterým by domácí duel definitivně zlomili, ale nepřišel. A domácí mohli litovat. "Přestože jsme byli i nadále v poli lepší, nedokázali jsme zápas definitivně zlomit. Zákonitě přišel trest. Po několika po sobě následujících chybách v obraně jsme si vstřelili až neuvěřitelnou vlastní branku a kupili dál chybu ta chybou," vrátil se Mašek k okamžiku, který hosty vrátil do hry.

Pozdější bolehlav ještě mohl odmítnout kapitán Fabián, z penalty ale pouze nechal vyniknout u tyče zasahujícího Máchu. Poslední slovo v utkání tak měl po další minele v obraně soupeř.

"Od 70. minuty jsme úplně vypadli z role a vyvrcholilo to neproměněnou penaltou Fabiána a šancí Maška, kdy jeho zakončení vykopl obránce z brankové čáry. Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna, kdy jsme po další chybě inkasovali vyrovnávající branku a psychicky jsme se totálně složili. Závěrečný hvizd byl pro nás vysvobozením," popsal nepovedený závěr kormidelník Kosmonos, který věří, že se tým oklepe a zvládne výsledkově lépe následující výjezd do Štětí.

Kosmonosy - Cheb 2:2 (1:0)

Branky: 6. Kořínek, 52. Kubelka - 71. vlastní Pajer, 84. Anděl. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:5. Diváci: 150.