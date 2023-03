V základu se dvěma ze tří zimních posil, bratry Janovskými ze Štětí, Picava vykročila k výhře už po necelých třinácti minutách. Polovinu podzimu zraněný kanonýr Volf začal jako tak, jak končil před zimní pauzou. Svůj třetí zářez v sezoně dotlačil pomocí tyče z čáry po standardní situaci od postranní čáry.

Dobrovice chce držet horní polovinu, vyhlédla si další sourozence

„Měli jsme skvělý vstup do utkání, kdy jsme si vytvořili tři šance a alespoň jednu proměnili,“ komentoval kouč Dobrovice brzké vedení. To se dočkalo potvrzení po změně stran. Volf po autu do šestnáctky připravil míč proti noze Michalu Sedláčkovi, a ten se trefil na vzdálenější tyč parádně.

Právě pojišťovací gól podle Ondřeje Murárika zápas rozhodl. Hosté totiž už v prvním poločase zlobili. „Po prvním gólu jsme byli do poločasu na můj vkus až moc pasivní. Navíc nám dělal velké problémy hráč číslo deset v útoku (S Trawally – jedna z řady zimních posil Východočechů), ale vždy jsme to dokázali na poslední chvíli pokrýt,“ vrátil se do první půle trenér vítězů. „Po druhé brance jsme si pak výsledek do konce utkání pohlídali a soupeři toho moc nedovolili,“ uzavřel.