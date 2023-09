Benátečtí fotbalisté vyhráli už šesté utkání po sobě. Dařilo se jim i ve šlágru proti taktéž dosud neporaženým Velkým Hamrům. Utkání jedinou trefou rozhodl obránce Glöckner, který se trefil počtvrté v řadě, navíc se vždy jednalo o vítězný gól. Benátky tak zůstávají po tomto kole, společně s Ústí nad Orlicí, jediným týmem, který zatím nezaváhal.

Fortuna divize C, 3. kolo: SK Benátky n. J. - SK Kosmonosy (2:0), 20. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

V úvodu utkání byli hosté rozhodně nebezpečnějším týmem. Po brance volalo Mackovo zakončení, které hosté na poslední chvíli srazili na rohový kop. Právě po tomto rohu padla také jediná branka tohoto zápasu. Centr do pokutového území dokázali Severočeši odehrát jen před pokutové území. Následný centr Poběrežského se dostal k nedostatečně obsazenému benáteckému kapitánu Glöcknerovi, který prokázal, že se mu v posledních zápasech střelecky daří a bezpečně trefil odkrytou část brány.

Postupem času se hra vyrovnala a v závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky hrozili také domácí hráči. Vidět byl zejména zkušený Linka, jehož střela zpoza vápna se ale do benátecké brány nevešla.

Druhá půle byla ve znamení dobývání domácích hráčů benátecké obrany. Z té, podobně jako v předchozích utkáních, čišela velká jistota a ofenzivně laděný tým Velkých Hamrů se do koncovky dostával spíše jen sporadicky. Dědka přesto vylekalo zajímavé Linkovo rozehrání přímého kopu. Kapitán Velkých Hamrů obstřelil zeď, mířil ale o kousek vedle bližší tyče.

Velké Hamry - Benátky n. J. 0:1

Branka: 17. Glöckner. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Matula. Diváci: 150

Velké Hamry: Čamrda – Kováčik, Roll, Šidlo, Váňa – Žitka (78. Zounek), Štěpánek, Krejčík (86. Munzar), Linka, Šohaj (46. Javůrek) – Vyčítal (78. Černý)

Benátky: Dědek – Kopa, Glöckner,Hell, Komma – Poběrežský, Vobořil, Fabián (68. Šimeček), Komárek (90. Hájek), Jarošenko (78. Zabilanský) – Macek (68. Mlynka)

Blízko ke gólu byl také Žitka, jenž se uvolnil na pravé straně, avšak jeho tvrdou střelu vyrazil pozorný Dědek. Na druhé straně po centru střídajícího Mlynky zakončoval Vobořil, taktéž Čamrda byl ale na místě. Nedařilo se ani stoperu Rollovi, jehož hlavní trenér Bryscejn pod dojmem nepříznivého stavu vytáhl na hrot. Urostlý domácí hráč byl v pokutovém území hodně nepříjemný, nicméně benátecká obrana si s ním věděla rady, a tak můžeme registrovat jen dvě nepřesná zakončení tohoto hráče.

Pět minut před koncem mohl zisk bodů domácích do roviny teorie posunout hostující Mlynka, který po rychlé akci mířil vedle vzdálenější tyče. Ve tříminutovém nastavení drželi hostující hráči útočící domácí na distanc své brány a relativně v pohodě si dokráčeli pro velmi cennou výhru.

Neporazitelnost a také nulu v kolonce inkasovaných branek budou benátečtí hráči hájit i v příštím týdnu proti nováčkovi soutěže – pražským Spojům. S tímto klubem se už Staňkovi svěřenci v letošní sezóně utkali, když v předkole českého poháru zvítězili v hlavním městě 3:1.

Očima trenérů

Zdeněk Bryscejn, Velké Hamry: Zaspali jsme prvních dvacet minut, v nichž jsme měli hrát aktivně, tak tomu ale nebylo. Hosty jsme nechali klidně rozehrávat. Řekl bych, že jsme byli i slabší ve středu hřiště. Rozhodující je, na což i upozorňujeme naše hráče, že opět proti Benátkám inkasujeme ze standardní situace. Tohle se nesmí stát. Víme také, že Benátkám jeden vstřelený gól stačí. První poločas z naší strany nebyl dobrý. Do druhé půle jsme udělali jiné rozestavění. Hráli jsme na dva útočníky a myslím si, že jsme měli jednoznačně převahu. Šancí jsme ale měli málo. Vypracovali jsme si pouze jednu tutovou šanci a nějaké střely z dálky. Na to, že jsme hráli doma, bylo šancí málo. Benátecký tým je silný v soubojích, je velice těžké se proti němu prosadit. Zkrátka jsme tam vyrovnávací trefu nedotlačili. Z mého pohledu to byl remízový zápas. Stál proti nám výborný soupeř a jak jsem řekl, zklamaný jsem zejména z toho, že jsme inkasovali ze standardní situace.

Tomáš Staněk, Benátky: Zejména v prvním poločase jsme hráli to, co jsme měli. Na soupeře jsme se připravovali, protože hraje zápasy před námi a my ho jezdíme sledovat. Věděli jsme tak o něm víceméně všechno. Eliminovali jsme jeho velikou ofenzivní sílu. Opticky měli domácí více míč na kopačkách. Přesto bych řekl, že jsme v prvním poločase diktovali hru. Vstřelená branka byla pro nás hodně důležitá. I ve druhém poločase jsme hráli to, co jsme chtěli. Musím vyzdvihnout hru naší obrany, v níž máme obrovskou sílu. Hru Velkých Hamrů směrem dopředu jsme zvládli jen s jednou nebo dvěma brankovými příležitostmi. Při jedné situaci nás podržel brankář Dědek, druhou zablokovala naše obrana. Důležitá je pro nás opět nula vzadu. Tři body odsud se vždy počítají. Hlavně to nesmíme pokazit v dalším zápase doma. Vypíchnu hru našeho mužstva, protože dnes to bylo o týmovém výkonu a pracovitosti, protože z nějakých osmdesáti procent jsme neměli míč pod kontrolou. Kluci strašně moc dobře pracovali a znovu opakuji, proti takovému soupeři, který má obrovskou sílu dopředu, je to hrozně těžké. Naši kluci to dnes zvládli, takže převládají samá pozitiva. Je před námi nádherný víkend a příští týden si připravíme na Spoje.