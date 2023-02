Do poločasu se hosté drželi a inkasovali pouze jednou. „Myslím si, že první poločas jsme byli lepším týmem, měli jsme dobrý pohyb a předváděli hezké kombinace. Bohužel místo abychom šli do vedení, tak jsme těsně před koncem poločasu zbytečně darovali soupeři gól a takto kvalitní soupeř toho hned využil,“ okomentoval první dějství trenér Dobrovice Ondřej Murárik.

Po změně stran se ale domácí favorit přece jen rozstřílel. Hattrickem se blýskl exligový Breda. „Bohužel první dvacet minut druhého poločasu bylo z naší strany katastrofálních. Po vystřídání a možná nějakém uspokojení z průběhu první půle jsme vstoupili do druhé laxně, nedůrazně, prohrávali jsme osobní souboje a soupeř nás za všechno trestal,“ popisoval Murárik druhé dějství.

Boleslav vyztužila zadní řady, ze Slavie obratem získala Tomiče

Konečný výsledek považoval vzhledem k průběhu za krutý. Připomněl také, že podobný výpadek jeho tým postihl týden předtím v Pardubicích. „A také jsme schytali zbytečný debakl, i když Pardubice B nás více přehráli,“ porovnával.

Příprava Dobrovice jinak probíhá dle trenéra standardně v domácích podmínkách. „Bohužel nás kosí zranění. Několik hráčů již do přípravy zraněných nastoupilo a někteří se zranili během ní. Doufám, že se pomalu budou vracet a zbytku se už zranění vyhnou,“ přeje si.

Knobloch vidí ve fotbale progres, ale také se zlobí, i na špičky. Proč?

V následujícím týdnu tým od cukrovaru narazí na Neratovice hrající ve skupině B v popředí, následovat bude souboj s už čtvrtým třetiligovým soupeřem, tentokrát Jabloncem B, a generálka s Milínem. „Se soupeři z ČFL jsou to řádné prověrky, ale zase si třeba dnes kluci dokázali, že se dá hrát s týmem z vyšší soutěže a nemusí se ho bát,“ pochvaluje si zápasy Ondřej Murárik.

Stručně se vyjádřil také k posílení mužstva, ze kterého v zimě odešel nejlepší podzimní střelec Roman Herzán do nižší soutěže v Rakousku. „Zkoušíme tři nové hráče, ale dokud nebude vše dotaženo do zdárného konce, prozradím pouze to, že se jedná o gólmana, stopera a krajního záložníka. Jeden hráč je v jednání.“

Fotbalista Roman Herzán míří do Rakouska. Nabídce nešlo odolat