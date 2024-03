Důležité tři body přivezli z půdy královéhradecké Slavie benátečtí fotbalisté. Na stadionu, který je na dohled fotbalového stánku prvoligových votroků, předvedli Benátečtí zodpovědnou hru. Vypracovali si dvoubrankový náskok, který ztenčil v závěrečné desetiminutovce střelou z přímého kopu Makhaberidze, tlak východočeského týmu nepřišel, a tak se dá hostující výhra hodnotit jako zasloužená. Pro benátecké střelce Hájka a Ducha se jednalo o první branky v sezoně.

Divize, 18. kolo: SK Kosmonosy (v červeném) - SK Benátky (3:0), 16. března 2024 | Foto: Miloš Moc

Od úvodního hvizdu sudího Rázka byli hosté více na míči a brzy také mohli jít do vedení, Vobořilovu střelu ale zastavila před brankářem Vaníčkem domácí obrana. Nevyužitá šance nemusela hostující tým mrzet, neboť po jedenácti minutách hry adresoval Fabián přihrávku do středu pole Hájkovi, ten se štěstím prošel přes několik protihráčů a střelou z levé strany pokutového území poslal míč mimo dosah marně se natahujícího Vaníčka.

Brzy poté se na levé straně uvolnil Fabián a centrem do pokutového území hledal skluzujícího Kommu, jenž ale nezasáhl míč tak, jak by sám potřeboval a gólovou pojistku nepřidal. I nadále byli hosté častěji v držení míče a soupeře z východu Čech na svoji polovinu pouštěli spíše sporadicky. Byli také nebezpečnějším týmem. Vaníčkovi určitě zatrnulo při průniku Mlynky a jeho následné tvrdé střele, která vyprášila rukavice královéhradeckého brankáře.

Ve druhé půli přece jenom tým bývalého ligového obránce Homoláče začínal vystrkávat růžky. Dělo se tak zejména po standardních situacích. Po jedné z nich byl nepřesný hlavičkující Strasser. Na druhé straně po rohovém kopu zakončoval Duch, který ale bránu domácích o chloupek minul. V 58. minutě nešťastně upadl u postranní čáry hostující Komma, který si poranil rameno a musel být odvezen rychlou záchrannou službou do nemocnice.

O chvíli později prodloužil výkop brankáře Dědka Vobořil na nabíhajícího Ducha, který si všiml, že brankář Vaníček je ze své branky a elegantně jej přeloboval. O dvě minuty později sice dostali domácí hráči míč do sítě, v tu chvíli už ale visel nad hlavou pomezního rozhodčího Schmeisera praporek, jímž signalizoval ofsajd.

Naději na zisk bodu pro domácí mohl poslat do roviny teorie Fabián, který ale hlavou po centru z levé strany mířil nad břevno. V 80. minutě přesto hráči královéhradecké Slavie zdramatizovali stav. Matsaberidzeho střela z přímého kopu prošla zdí, která míč tečovala do Dědkova protipohybu. Šlo o vůbec první střelecký pokus domácích, který mířil mezi tyče.

V nervóznějším závěru už ale hosté drama nepřipustili a výhru si vzít nenechali. Z půdy nebezpečné Slavie si tak přivezli cenné tři body, jimiž si upevnili postavení na druhém místě divizní tabulky.

Trenéři po utkání

David Homoláč, Slavia Hradec Králové: Do zápasu jsme vstoupili lajdácky v defenzívě. Chybělo nám agresivnější dostupování soupeřových hráčů. Benátky měly více prostoru, než bylo žádoucí. Po zásluze jsme také prohrávali. Řekl bych, že ve druhé půli jsme naši hru zvedli, avšak inkasovali jsme po hrubce, kdy jsme si nechali spadnout dlouhý míč, neubránili jsme hostující hráče, i když to byla jednoduchá standardní situace a my měli čas se na ni připravit. Dle mého názoru je to velká hrubka. Snížili jsme, ale ještě před tím nám nebyl uznán gól pro ofsajd. Neviděl jsem to, takže to nemohu hodnotit. Na obou stranách už toho měli hráči plné zuby. Tím, že jsme drželi míč, chtěli jsme soupeře dorazit nějakou rychlou kombinací, bohužel jsme se ale do šancí nedostali. Když už jsme se do vápna dostali, situaci jsme špatně vyřešili a Benátky si tak odvezly tři body.

Tomáš Staněk, Benátky: Měli jsme výborný vstup do utkání, udávali jsme tempo hry a během první čtvrthodiny si vypracovali dvě brankové situace, které jsme ale standardně neproměnili. Dnes jsme ale hráli velmi dobře vzadu, dodržovali jsme herní plán, který jsme si určili. Měli jsme jednoznačně více brankových příležitostí, než měl soupeř, čímž si dovolím tvrdit, že naše výhra je zasloužená. Dvě věci nám ale trošku kalí radost. Opět jsme dostali branku po standardní situaci, když nám míč prošel zdí. V této jarní části inkasujeme snad ze všeho, co míří na bránu. Velkou ztrátou je pro nás zranění Ondry Kommy, který má vykloubené rameno a odvezla jej sanita. Máme tři plusové body z venku. Škoda, že jsme vzadu neudrželi nulu. Za výhru jsme ale šťastní a budeme se připravovat na další zápas.

FC Slavia Hradec Králové – SK Benátky nad Jizerou 1:2 (0:1)

Branky: 80. Matsaberidze – 11. Hájek, 65. Duch. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Rázek – Zita, Schmeiser. Diváci: 120.

Slavia Hradec Králové: Vaníček – Vošlajer (74. T. Kabeláč), Mates, Strasser, Hlušička – Málek, J. Kabeláč, Matsaberidze, Štipák, Krotil (68. Kalina) – Řezáč.

Benátky: Dědek – Kopa, Glöckner, Hell, Komma (58. Zabilanský) – Mlynka (69. Poběrežský), Šimeček, Vobořil, Hájek (69. Komárek), Duch (84. Macek) – Fabián.