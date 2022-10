Na gól čekala hrstka diváků v psím počasí skoro hodinu. Domácí měli územní převahu, sedm rohů jen do přestávky, ale mušku měli v koncovce vychýlenou. Jen Mulligan v 6. minutě usměrnil centr zblízka do Kundrátovy náruče. Libiš zahrozila poprvé až z brejku ve 35. minutě, kdy Copovi zmenšil střelecký úhel brankář Šteiner. Hosty pak zachránilo břevno při Kořínkově hlavičce, gólu do šatny na opačné straně zase zabránil Šteiner, když z šibenice vytáhl bombu veterána Macháčka.