Na dosah měli přezimování na čele divizní tabulky C. Pokutový kop ve třetí minutě nastaveného času jim vzal bodovou naději. Benátečtí fotbalisté si na půdě druhého Ústí nad Orlicí připsali teprve svoji druhou porážku. Domácí tým je díky tomuto tříbodovému zisku přeskočil a přezimuje na prvním místě s náskokem jediného bodu právě na Benátky nad Jizerou.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí vs. SK Benátky nad Jizerou. | Foto: Jan Pokorný

Hosté museli před samotným výkopem řešit zdravotní indispozici svého stopera a nejlepšího střelce týmu Glöcknera, který pro toto utkání nakonec zůstal jen na lavičce náhradníků. Přidal se tak k dlouhodobě zraněnému Duchovi a Komárkovi.

Od úvodního hvizdu rozhodčího Matějčka se hrál vyrovnaný fotbal. První větší šance přišla po jedenácti minutách hry. Po Bednářově centru hlavičkoval Souček a brankář Dědek musel vyškrábnout míč na rohový kop. Centrovaný míč hlavičkoval Tichý, Dědek výborným zákrokem vyrazil, avšak hlídkující Špatenka přispěchal s rychlou dorážkou.

Hosté byli od inkasovaného gólu o krapet více u míče, domácí spoléhali spíše na rychlé protiútoky a také na častou střelbu z každé pozice. Tak jako v případě průniku Hynka, jehož pokus nebyl pro Dědka neřešitelným problémem.

Na druhé straně kontroval zajímavou střelou z otočky Jimmy, míč ale skončil vedle levé tyčky. V poslední minutě první půle fauloval před pokutovým územím Kopa a na domácí hráče čekal trestný kop z velmi výhodné pozice. Tradiční exekutor Stránský protáhl Dědka, jenž ale dokázal vyrazit míč.

Do druhého poločasu vstoupili hosté s jednou změnou v sestavě. Byl to právě novic Jarošenko, který po pěti minutách pobytu na travnaté ploše mohl smazat těsný náskok orlicko-ústeckého soupeře. Jeho střela zpoza vápna před brankářem Jeřábkem skočila a orazítkovala pravou tyčku.

Postupem času se hostující hráče začali více tlačit kupředu. S přímým kopem z levé strany si ještě Jeřábek poradil. V 64. minutě se ke střele za pokutovým územím odhodlal Fabián a míč se od tyče odrazil do sítě.

Domácí tým si mohl vzít zpět své vedení o tři minuty později. Po velkém závaru skákal míč před brankovou čárou, benátečtí hráči ho ale včas dokázali odkopnout do bezpečí. V závěru zápasu domácí tým vyvinul znatelný tlak, vybojoval několik rohových kopů, ze kterých byl po celé utkání velmi nebezpečný.

Blížil se konec zápasu, když se po posledním rohovém kopu východočeského týmu míč otřel o Fabiánovu ruku a hlavní rozhodčí Matějček ani vteřinu neváhal s odpískáním pokutového kopu. Míč si na penaltový puntík postavil obránce Chleboun, který střelou k pravé tyči přisoudil všechny tři body svému celku a dostal ho právě nad benátecký tým na první příčku.

Očima trenérů

Vladimír Chudý, Ústí nad Orlicí: Myslím si, že to bylo velmi vyrovnané utkání, v němž se setkaly první dva týmy tabulky. Odpovídal tomu také celý ráz tohoto zápasu. Řekl bych, že jsme byli trošku nebezpečnější, hlavně po standardních situacích. Hned v prvním poločase se nám také jednu standardku podařilo proměnit. Bohužel další příležitosti, které jsme si po standardních situacích vypracovali, jsme neproměnili. Soupeř poté střelou z dálky vyrovnal a utkání směřovalo do remízového konce. Nám se naštěstí podařilo po standardní situaci opět zahrozit, soupeř si pomohl ve vápně rukou a z pokutového kopu jsme utkání zlomili na naši stranu.

Tomáš Staněk, Benátky: Pocity mám hodně hořké, protože jsme tu drželi remízový stav do 92. minuty, ale prohráli z penalty. Tohle nikdy nikoho nepotěší. Do utkání jsme dnes měli úplně jiný plán. Nepočítali jsme s tím, že nebude hrát Glöckner, který měl být na stoperu a Poběrežský hrát křídlo. Byli jsme si vědomi soupeřova rychlého přechodu do brejků. Ústí nad Orlicí hraje z bloku a je v tom hodně nebezpečné a silové. Glöckner laboroval celý týden se zraněním, šel to vyzkoušet, ale při rozcvičce řekl, že to nepůjde. Trošku nám to rozbilo plány. Bohužel se naplnilo to, co jsme od zápasu očekávali. Proti nám bylo hodně standardních situací. Jak jsem řekl, domácí mají silový tým a hlavně doma to mají velmi dobře postavené, zejména právě na standardní situace. Tohle si ale myslím, že jsme se ctí uhráli. Řekl bych, že standardky rozhodly dnešní zápas. Také jsme měli několik rohových kopů, v tomto byl ale mezi námi a soupeřem nebetyčný rozdíl. Na jejich straně byla mnohem větší kvalita a hrozilo mnohem větší nebezpečí. Náš tým kolikrát zahraje standardní situaci tak, že to jen někam překopne a ani netrefí našeho hráče. V tomto vidíme úplně největší rozdíl. Za uplynulou půlsezonu bych ale chtěl klukům poděkovat. Když to tak vezmu, tak jsme se zde do poslední minuty rvali o první místo. Ač je to momentálně hodně smutné, kluci si zaslouží poděkování, protože ustáli neskutečně těžké zápasy. Řekl bych, že naše výkony mají vzestupnou tendenci a já doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat také na jaře.

TJ Jiskra Ústí n. O. – SK Benátky n. J. 2:1 (1:0)

Branky: 12. Špatenka, 90+3. z pen. Chleboun – 64. Fabián. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 1:6. Diváci: 460.

Ústí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Faltus (68. Kozák), Špatenka, Hynek (75. Vašek) – Bednář (89. Mikulecký), Souček (89. Skalický), Tichý (75. Tchanturia)

Benátky: Dědek – Poběrežský, Kopa, Hell, Komma – Šimeček, Vobořil, Hájek (46. Jarošenko) – Macek (83. Zabilanský), Jimmy (83. Mlynka), Fabián