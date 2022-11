„Hodnocení je hořké. Myslím si, že jsme měli na to, abychom odvezli tři body, což se nestalo,“ mrzelo trenéra Benátek Tomáše Staňka. Nejvíc pak asi to, že se i z dobrých příležitostí nepodařilo navýšit vedení vystřelené před přestávkou Kommou. „Za stavu 1:0 jsme měli tři brankové situace, dvakrát Bočanem (Jan Boček) a jednou Tomášem Slichem, který měl uklidit míč do prázdné brány. Vedli bychom 2:0 a neřešili bychom, jestli penalta byla či nebyla,“ měl jasno Tomáš Staněk.

„Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Věděli jsme, v čem jsou domácí dobří a v čem můžou hrozit, to se nám dařilo eliminovat. Až do nějaké 80. minuty si domácí nevypracovali nějakou gólovou situaci. Měli jen jednu hlavičku po centru v prvním poločase, která ale byla nebezpečná,“ vykreslil Staněk.

Pro kádr okleštěný o sedm zraněných hráčů se utkání vyvíjelo nadějně až do inkriminovaného penaltového verdiktu z 83. minuty. „Po naší standardní situaci nám propadl míč a náš hráč (střídající Holakovský) se dostal do kontaktu ve vápně,“ vrátil se Staněk k mementu, který předcházel vyrovnání.

U remízy nakonec nemuselo zůstat a s hosty mohlo být i hůř. „Pětaosmdesát minut jsme mysleli na tři body. Od té doby ale můžeme ještě být rádi za remízu. Soupeř měl v té době jednu brankovou situaci a ještě jednu situaci, která zaváněla další penaltou. Z tohoto pohledu si říkám, že remíza je spravedlivá. Je to ale o nás. Jak jsem říkal, za stavu 1:0 jsme měli proměnit jednu nebo dvě šance a nebylo co řešit,“ zopakoval.

Vysoké Mýto – Benátky 1:1 (0:1)

Branky: 83. z pen. Dvořák - 41. Komma. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 84. Dvořák - 57. Boček, 70. Zabilanský. Diváci: 100. Benátky: Dědek - Zabilanský (71. Holakovský, 90+3. Poustecký), Kopa, Glöckner, Komma - Knobloch, Vobořil, Komárek, Boček (81. Mbah), Slicho – Macek.