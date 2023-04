Bodově nejplodnější období v dosavadním průběhu sezony zažívají divizní fotbalisté Kosmonos. Výhra 3:2 nad v tabulce předposledním béčkem pražské Admiry byla už třetí v řadě. Herně to ale úplná hitparáda nebyla. Po prohraném poločase domácí otáčeli ve druhém dvěma góly Pivaziho, mezi kterými se prosadil i nejlepší střelec soutěže Kořínek.

Fotbalisté Kosmonos potvrdili výhru z Vilémova, když doma přetlačili o gól i další tým ze dna tabulky. | Foto: Tomáš Fúsek st.

„Dnešní výkon měl do optima hodně daleko, přísnější měřítko snesly jen výkony některých jednotlivců, což může být napříště málo,“ upozornil po utkání trenér Kosmonos Michal Mašek.

V prvním poločase tým navázal na podle jeho slov na katastrofální výkon ze hřiště posledního Vilémova (výhra 1:0). „Ač jsme hráče výslovně nabádali k zodpovědné hře, v páté minutě udělal Podzimek školáckou chybu a hned v úvodu jsme se dostali do ztráty. Celý poločas jsme byli nepřesní, bez pohybu, nedůrazní a kupili jednu chybu za druhou. Naštěstí jsme do přestávky už žádnou další branku neobdrželi,“ popisoval kouč Kosmonos, co předcházelo „mírné slovní bouři“ v kabině během přestávky.

Benátky podruhé v sezoně prohrály, na jaře stoprocentní soupeř u Jizery otáčel

S naplněním cíle, kterým byl obrat výsledku, domácí začali hned zkraje druhé části. Mašek mladší uvolnil na křídle Pivaziho a tomu se povedlo z úhlu prostřelit hostujícího brankáře. Do vedení se červenobílí dostali po akci Marka a Pivaziho, kdy skvěle načasovanou finální přihrávku s přehledem uklidil k tyči Kořínek.

Dvoubrankové vedení pak Pivazi vystřelil ze skrumáže po rohu Maška. Kýžené uklidnění do závěru se ale nedostavilo. „Jak v našich zápasech bohužel bývá zvykem, ještě jednou jsme pustili soupeře na dostřel. Naštěstí jsme ale jednobrankové vedení udrželi do závěrečného hvizdu,“ ulevil si Michal Mašek po snížení Pražanů.