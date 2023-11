Zatímco loňskou sezonu měli v Kosmonosích za dosud nejúspěšnější, půlka té letošní dostala docela jiný přívlastek. "Byl to nejnáročnější půlrok v novodobé historii klubu," má jasno trener Michal Mašek.

Začátek soutěže, kdy jedna porážka střídala druhou a skóre vystoupilo až na 3:18, neváhal označit za katastrofální. "Ani ne tak výkony, ale spíš výsledkově," specifikoval s tím, že se prali i se změnami v kádru. "Odchody Kořínka, Fabiána, Marka, poté zranění Podzimka, Šimáčka a ke konci i Hošťálka, Pajerova mononukleoza… Bylo těžké najít optimální sestavu při té fluktuaci hráčů. S postupem dalších nevydařených utkáních jsme spadli hodně dolů i mentálně," přiznal šéf kabiny Kosmonos.

Úspěch lídra v jámě lvové: V ráži kouč i diváci. Řepov přepustil bronz Chotětovu

Zápas v Čáslavi, na hřišti jednoho z aktuálně hůře umístěných celků, měl být po brzkém vyloučení brankáře Šteinera další pohromou. Po výsledku 3:3 o něm kouč mluví jako o bodu zlomu. "I v deseti jsme dokázali vstřelit tři branky a začali si věřit. Nováčci se seznámili se soutěží i s tím, co po nich chceme, zlepšení nastalo i u gólmanů. Pajer se přesunul do stoperské dvojice a obrana se tím víceméně konsolidovala," objasnil Mašek, co stálo za následným zmrtvýchvstání. To vygradovalo třemi výhrami v řadě před odchodem na zimní pauzu. Přivítali ji tak vůbec? Za konstelace z posledních utkání by se zdálo, že bychom chtěli, aby podzimní část ještě pokračovala, ale popravdě si potřebujeme všichni odpočinout, hlavně psychicky. Byl to nejnáročnější půlrok v novodobé historii klubu," uvedl Michal Mašek.

Mocný finiš! Kosmonosy vyhrály potřetí v řadě, pauza přesto přichází vhod

Ač jednotlivce zpravidla nechválí, po turbulentním podzimu udělal výjimku. "Pajer, Kubelka, Mašek, Prieložný a Hošťálek zaslouží absolutorium za fungování v kabině i na hřišti v době největší krize a v podstatě celý podzim. Z mladíků pak příjemně překvapili Poláček a Šoufek, kteří jsou velkým příslibem do jarní části, která se, ať chceme, nebo ne, ponese v duchu záchranářských bojů. Ale i ostatní kluci, kteří se objevili v utkáních, nezklamali," poznamenal trenér Mašek, který věří, že přes zimu s týmem zapracuje na dalším zlepšení a jaro zvládne ještě lépe něž závěr podzimu.