Nebylo divu, že v trenérovi Michalu Sedláčkovi to po zápase pořádně vřelo: „Dejte mi chvíli, ať to rozdýchám, nechci být sprostý,“ vzal si pár minut pro sebe, než se v kulise slavíci kabiny domácích pustil do ostré kritiky svého celku.

Už během prvního poločasu jste hráče „sjel“ za to, že jsou ve všech soubojích pozdě. Byla to nakonec ta hlavní příčina vysoké porážky?

Přesně tak. V poločase byla v kabině trochu bouřka. Takhle jsem se za rok a půl, co trénuji, ještě nerozčílil. Nedařit se může. Může se stát, že nemáme den, nepovede se nahrávka. Ale nemůže se dít to, co se dělo víceméně celý zápas. Nebojovali jsme, nemakali. Na hřišti jsme působili, jako bychom se včera sešli po půl roce. To je pro mě absolutně nepochopitelné. Na něco se připravujeme… Odehrajeme doma slušné utkání s Mýtem, které bude hrát nahoře, i na Chrudimi, která má kvalitu, a pak to celé znehodnotíme tady. Brandýsu na nás dneska stačilo víceméně to, že hrál tvrdě, důrazně, bojoval, makal, chtěl vyhrát.

Nepomohla vám ani téměř půlhodinová hra proti deseti…

Místo abychom se trochu zvedli, tak od nich dostaneme ještě dva góly. To je pro mě nepochopitelné. Budeme asi i přemýšlet, protože ještě nekončí přestupní období, že oslovíme pár hráčů a obměníme to. Někdo tu holt asi skončí. To, co někteří předvádějí, se vůbec neztotožňuje s nějakými hodnotami našeho klubu.

Proč se vám v přesilovce nepodařilo zápas alespoň zdramatizovat, což by bylo dobré minimálně pro sebevědomí do dalšího zápasu?

Za stavu 3:0 jsme tam měli po trestňáku velkou šanci v podobě dorážky z malého vápna, ale nedali jsme. Mohlo to být třeba jiné. Ale to je jedno. Štve mě, že jsme si proti deseti nevytvořili žádný tlak. I v těch deseti domácím stačilo, že bojovali, makali jeden za jednoho. Vypadali jako tým, který jde za svým. Nechci být sprostý, ale my jsme působili jako banda, která se včera sešla po roce.